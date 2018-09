मिथुन की इस फिल्म को जमकर ट्रोल कर रहे पाकिस्तानी, जानिए क्यों

बॉलीवुड में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर कई सारी फिल्में अब तक बनी हैं। पाकिस्तान पर बनने वाली फिल्म पर लोगों की निगाहें रहती हैं। इसलिए ऐसी फिल्मों के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को लेकर गहन रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। कमजोर रिसर्च कई बार विवाद या हास्य का विषय बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ‘जीनियस’ के साथ भी। इस फिल्म में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बारे में दिखलाया गया है। लेकिन फिल्म में की गई एक छोटी सी भूल पर दर्शकों की निगाह पड़ गई और सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माताओं को अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल फिल्म के एक सीन में लाहौर के आरफा टेक्नोलॉजी पार्क को खुफिया एजेंसी ISI का मुख्यालय दिखाया गया है। जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का आधिकारिक मुख्यालय इस्लामाबाद में है। फिल्म में हुई इस गलती को सबसे पहले पाकिस्तान के आईटी विशेषज्ञ उमर सैफ ने टि्वटर पर बताया। इस गलती पर नजर पड़ते ही पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पर निर्माताओं को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

so as per Bollywood, I am ISI agent now 😛 https://t.co/bD1srQ0zSJ

So all this time we’ve been living in Islamabad? Thanks for correcting our geography #Bollywood https://t.co/NKfw2oQXs4

— Areej M (@amehdij) September 18, 2018