कासगंज हिंसा पर फरहान अख्तर का ‘गलत बयान’ हुआ वायरल, एक्टर ने ट्विटर से की शिकायत

बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर एक ट्वीट को लेकर काफी परेशान हैं। इस ट्वीट की शिकायत फरहान अख्तर ने ट्विटर इंडिया से भी की है। फरहान अख्तर का कहना है कि ट्वीट में उनके नाम से वो बयान लिख कर वायरल किया जा रहा है जिसे कभी उन्होंने दिया ही नहीं है। फरहान ने ट्विटर इंडिया से इस तरह के ट्वीट्स वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। फरहान इतने व्यथित हैं कि उन्होंने ट्वीट कर अपने फैंस और फॉलोवर्स से भी आग्रह किया है कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह की बात सामने आए तो उसे क्रॉस चेक किये बिना उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। फरहान अख्तर द्वारा ट्विटर इंडिया से उस ट्वीट की शिकायत करने के बाद ट्वीट करने वाले यूजर ने उसे डिलीट कर लिया है। हालांकि दूसरे यूजर्स ने उसके ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले रखा था। इसी स्क्रीनशॉट के आधार पर अन्य यूजर्स भी ऐसा ट्वीट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दरअसल एक यूजर ने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इस स्क्रीनशॉट में फरहान अख्तर की फोटो बनी हुई है और एक बयान लिखा हुआ है। बयान में लिखा है- ’26 जनवरी को जुमा था, क्या हिंदुओं को उस दिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके से तिरंगा यात्रा निकालने और वंदेमातरम के नारे लगाने से नहीं बचना चाहिए था।’

इसी बयान को लेकर फरहान अख्तर ने ट्विटर इंडिया से इस यूजर की शिकायत की है। फरहान ने ट्विटर को लिखा- ये एक फर्जी ट्वीट है, इस ट्वीट में मेरे नाम से जो बयान दिखाया जा रहा है वैसा मैंने कभी बोला ही नहीं। कृपया इस यूजर के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

. @TwitterIndia this is a malicious tweet with a statement that I did not make being ascribed to me. Kindly take necessary action against this user. https://t.co/wKuOUGOkhc

फरहान अख्तर ने अपने फैंस के लिए भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में फरहान ने लिखा- आप लोग सोशल मीडिया पर दिखी किसी भी खबर पर कोई धारणा बनाने में खूब सतर्कता बरतें। कुछ असामाजिक तत्व जी जान से नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। आप सावधान रहें और किसी भी खबर पर अपनी राय बनाने से पहले या प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी रिसर्च जरूर कर लें।

To my followers and other users of this platform,

Please be very cautious about what you choose to believe on social media. There are sinister forces at work trying their best to foster hate. Be aware of it and do your research before believing and/or reacting to anything.

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 30, 2018