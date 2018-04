यूपी पुलिस के ट्वीट पर एक्टर इमरान हाशमी ने कसा तंज, पुलिस ने यूं समझाया मतलब

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक मजेदार ट्वीट पर एक्टर इमरान हाशमी की भौहें तन गईं। दरअसल यूपी पुलिस ने एक सोशल मैसेज देते हुए एक अप्रैल को एक ट्वीट किया और लिखा कि आखिर क्या वजह है कि हर फिल्म में विलेन आखिर में मारा जाता है। यूपी पुलिस ने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस तस्वीर में बॉलीवुड के नामी खलनायकों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इनमें अमरीश पूरी, सदाशिव अमरापुरकर, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा जैसे अभिनेता शामिल हैं। इसके अलावा कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके अजय देवगन और इमरान हाशमी की तस्वीरें भी इस पोस्टर लगी है। इस पोस्टर पर इमरान हाशमी के फिल्म वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई का एक डायलाग भी लिखा हुआ है।

इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान हाशमी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस फिल्म में उनका किरदार आखिर में नहीं मरा था। इमरान हाशमी ने ट्वीट किया, “कुछ चुनिंदा फिल्म है जिसके आखिर में मैं नहीं मरा था, और सात साल के बाद यूपी पुलिस ने मुझे मारने का फैसला कर लिया।” हालांकि यूपी पुलिस ने इमरान हाशमी को जवाब देते हुए लिखा है कि सुप्रभात श्रीमान हाशमी, यह ट्वीट सिर्फ संकेत है, और तस्वीर में दिख रहे आप जैसे किसी भी बेहतरीन एक्टर के खिलाफ नहीं है, इस तस्वीर में उन हकीकत के अपराधियों और गुंडों को निशाना बनाया गया है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं।

One of the few films in which I didn’t die in the end , and 7 years later they decide to do me in @Uppolice pic.twitter.com/Nvzoro3RQx

Good morning Mr Hashmi, the tweet is symbolic & not directed towards any of you wonderful actors in particular.

It takes a potshot at the real criminals & villains of society who claim to be larger than Law!

— UP POLICE (@Uppolice) April 2, 2018