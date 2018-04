रेप की घटनाओं से परेशान एजाज खान ने बदल लिया अपना नाम, कह दी ऐसी बात कि जीत रहे लोगों का दिल

फिल्म एक्टर एजाज खान सोशल मीडिया पर अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार एजाज खान ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी बात रखी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खिया बटोर रहा है। कई बार उनके बयानों के कारण उनकी आलोचना करने वाले लोग भी इस बार उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल एजाज खान ने इस बार अपने वीडियो में देश में रहने वाले लोगों से रेप जैसी बुराई के खिलाफ मिलकर संघर्ष करने और धर्म के मतभेद भुलाकर गले मिलने का संदेश दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है।

