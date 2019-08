पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में सुर्खियों में है। हर तरफ ये चर्चा चल रही है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। रविवार देर रात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला सहित पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि राज्य में में इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

इस हलचल के बीच फिल्म अभिनेता अमुपम खेर ने एक ट्वीट किया है। हालांकि इस ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। दरअसल अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा- कश्मीर का समाधान शुरू हो गया है।

अनुपम खेर के इस ट्वीट पर लोग लिखने लगे कि हां आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कान में आकर बताया है कि क्या होने वाला है। वहीं बहुत से यूजर्स उन्हें शर्म करो जैसे कमेंट्स भी कर रहे हैं। @zeeeenion नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि मुझे शर्म है कि मैंने कभी तुम्हारी फिल्में पसंद की थीं।

@VinayDokania ने लिखा- प्रधानमंत्री शांत हैं कि क्या होने वाला है लेकिन अनुपम खेर को पूरी खबर है कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। ये तो गजब है। मुझे आश्चर्य है कि पीएम, गृह मंत्री या फिर एनएसए में से किसा ने सरकार के प्लान के बारे में अनुपम खेर को विस्तार से समझाया है।

Disgusted to have ever liked you for your work. SHAME.

#PMModi is silent on whats going on

But AnuPM Kher has full information abt whats on offer in #JammuAndKashmir

This is amazing. Wonder if it was The PM, The Home Minister, or the NSA who briefed Mr Kher abt the plans of the govt. #KashmirUnderThreat ?

— Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) August 4, 2019