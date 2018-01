आइकॉनिक रम ओल्ड मंक के संस्थापक कपिल मोहन का शनिवार को 88 साल की उम्र में देहांत हो गया था। कपिल मोहन काफी लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। कपिल मोहन को श्रद्धांजलि देते हुए मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी कहानी ट्विटर पर शेयर की और बताया कि किस चीज ने उन्हें बड़े होने का अहसास दिलाया। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर पर लिखा “जिन-जिन चीजों ने अपने बड़े होने का अहसास कराया उनमें से एक थी ओल्ड मंक। हम 8 दोस्तों ने मिलकर सोलन से एक बोतली खरीदी और दोपहर के समय पहाड़ी के पीछे एक-एक पेग पिया। बचपन से जवानी का यह कदम आज भी याद है। उन यादों के लिए धन्यवाद कपिल मोहन जी। आप याद रहेंगे। चीयर्स।”

अनुपम खेर के इस ट्वीट पर कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “यहां नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और सर क्या आपको नहीं पता नशा जहर है। मुझे आप सभी की मानसिकता पर आश्चर्य हो रहा है।” एक ने लिखा “ये लोग पैसों के लिए समाज के विरुद्ध अपनी लेखनी और कला बेच देते हैं। देशप्रेम और नशाबंदी आम लोगों के ऊपर ढोहने की वस्तु रह गई है।” एक ने लिखा “जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तो तुम दारू पी रहे थे। शर्म आनी चाहिए। जय श्री राम।”

एक ने लिखा “सर आप ओल्ड मंक के लिए देश के युवा को प्रेरित कर रहे हैं।” एक ने लिखा “सर क्या यह शराब का प्रचार करने जैसा नहीं है? लाखों की तदाद में लोग आपको फॉलो करते हैं। क्या आपको इससे खुशी मिलेगी अगर प्रत्येक युवा आपके द्वारा किए गए कार्य को करना शुरु कर दे?” एक ने लिखा “क्या सिखाना चाहते हैं इस संदेश से, कि सब बच्चे शराब पिएं ओल्ड मंक, क्योकि आपको फॉलो तो बहुत लोग हैं तो आपकी बातों का असर तो पड़ेगा ही।”

