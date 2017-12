भारत और श्रीलंका के बीच बुधवार को मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी लगाकर अपने प्रदर्शन से देश-विदेश के लोगों को प्रभावित किया है। जिस दिन रोहित ने यह डबल सेंचुरी लगाई उस दिन उनकी और उनकी पत्नी रितिका की शादी की दूसरी सालगिराह थी। इस मैच के दौरान रितिक भी मोहाली स्टेडियम में मौजूद थीं। अपनी इस डबल सेंचुरी को रोहित ने पत्नी रितिका को समर्पित करते हुए इसे शादी की सालगिराह का तोहफा बताया। इस मैच में रितिका काफी भावुक हो गई थीं और उनकी रोते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गईं।

वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपर खेर भी रोहित शर्मा और रितिका के मैच के दौरान के इमोशन को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने दोनों की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दीं। इसके साथ ही अनुपम खेर ने रोहित और उनकी पत्नी के लिए एक खास मैसेज भी दिया। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “कोई भी फिल्म रोहित शर्मा और उनकी प्यारी सी पत्नी रितिका के शुद्ध प्यार को नहीं कैमरे में कैद नहीं कर सकती। बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत। दोनों के क्लोज़अप में जादू है और कुछ सेकेंड में ही दोनों बहुत कुछ कह गए। दोनों को शादी की दूसरी सालगिराह मुबारक, जय हो।”

No film can capture the purity of love story of @ImRo45 and his lovely wife Ritika. So moving and so beautiful. Close ups of both of them are magical and say so much in just those few seconds. Congratulations to both of you on your second wedding anniversary. Jai Ho.:) pic.twitter.com/y6rPaLKsUJ

— Anupam Kher (@AnupamPkher) December 13, 2017