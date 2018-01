इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने छह दिवसीय भारत दौरे के दौरान गुरुवार को मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात की। इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करने वालों में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, इम्तियाज अली, मधुर भंडारकर, विवेक ओबराय, प्रसून जोशी समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। अमिताभ बच्चन ने सभी कलाकारों को लेते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक सेल्फी भी ली। इजरायली पीएम के साथ बॉलीवुड कलाकारों की ये सेल्फी मीडिया की सुर्खियां बनी। ये सेल्फी सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई। इस सेल्फी को लेकर बॉलीवुड के ही एक्टर एजाज खान अमिताभ बच्चन पर भड़क गए हैं। एजाज खान ने कहा है कि एक कातिल के सात सेल्फी लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने लिए मेरी इज्जत खो दी है।

टीवी रियालिटी शो बिग बॉस से मशहूर हुए एजाज खान ने बॉलीवुड कलाकारों की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात पर ट्वीट किया है। एजाज खान ने ट्वीट करते हुए लिखा- अमिताभ बच्चन सर ये तमाम बच्चों और निर्दोषों का हत्यारा है, आज आपने और आपके साथ सेल्फी में जितने लोग भी दिख रहे हैं सबने मेरी नजर में अपनी इज्जत खो दी है।

@SrBachchan sir he is killer he kill so many children and so many innocents today I lost respect for u and everyone in this pic pic.twitter.com/HB3HJ0auUh — Ajaz Khan (@AjazkhanActor) January 19, 2018

एजाज खान का ये ट्वीट आते ही वायरल होने लगा। बहुत से यूजर्स ने एजाज खान के साथ अपनी सहमति जताई है। देखते ही देखते #IStandWithAjazKhan ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा।

#IStandWithAjazKhan हर ऐक्टर पैसों के लिए काम करता है, उसे लोगों से कोई लेना देना नहीं होता बस पैसे मिले अपने घर में चुप बैठ जाते है, लेकिन एजाज़ भाई इंसानियत के लिए काम करते है, और हक़ के लिए आवाज़ उठाते है. एजाज़ भाय अपन लोग तुम्हारे साथ है. — Virat kohli (@immVkohli) January 20, 2018

170 #Palestinian women including minor girls were kidnapped by Zionist occupation forces last year (2017).

How sir @SrBachchan welcome this type of person. It's really disappointed for us. @AjazkhanActor a real hero, he always take stand for humanity. #IStandWithAjazKhan pic.twitter.com/ooDDQnrzec — Saba (@TheSabaZaidiiii) January 20, 2018

Israeli Prime minister dont respect mosque and allow police there to arrest people, kill children and woman. We respect Sir @SrBachchan but how he welcome a terrorist @netanyahu . This time he break his roll model image we support sir @AjazkhanActor statement#IStandWithAjazKhan https://t.co/5HfpMhqEJw — Saba (@TheSabaZaidiiii) January 20, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App