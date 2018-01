कासगंज हिंसा: एजाज खान का सरकार पर ‘शायराना’ हमला- सुन ले हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं

गणतंत्र दिवस के मौके पर कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा अभी तक जारी है। सोशल मीडिया में इस तरह की बात सामने आई थी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के चलते एक धर्म विशेष के लोगों ने चंदन नाम के शख्स को गोली मार दी। हालांकि अब इस बात का खुलासा हुआ है कि कासगंज में पिछले दो दिनों से हो रही यह हिंसा केवल तिरंगा यात्रा के लिए रास्ता न देने के लिए हुई थी क्योंकि दूसरे पक्ष के लोग तिरंगा फहराने के लिए सड़कों पर कुर्सी लगा रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और इस घटना के चश्मदीदों ने बताया कि अनाधिकृत मोटरसाइकिल पर निकली तिरंगा यात्रा कासगंज के बद्दू नगर पहुंची, जिसने बाद में साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। एक स्थानीय निवासी के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर रैली कर रहे लोगों ने कुर्सी हटाने के लिए कहा ताकि वे वहां से निकल सके। वहां मौजूद लोगों ने कुर्सियां हटाने से मना कर दिया जिसके बाद झड़प में चंदन की मौत हो गई।

चंदन की मौत के बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एक धर्म विशेष के लोगों की दुकानें भी जला दी गईं। कासगंज में भड़की इसी हिंसा पर बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने शायरी के जरिये सरकार पर हमला बोला है। टीवी रियालिटी शो बिग बॉस से मशहूर हुए एजाज खान ने लिखा- अगर दंगाईयो पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फ़िर सुन ले हुक़ूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं।

एजाज खान के इस शायराना हमले की बहुत सारे यूजर्स ने तारीफ की। यूजर्स तारीफ करते हुए कमेंट में भी शेर लिखने लगे। लोगों ने एजाज खान के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया।

Hamari bebasi dekho unhe hamdard kahte hain..Feel proud to have a celebrity like u sir who is so outspoken and always stands with truth

— MOHD FAISAL KHAN (@faisallcdc) January 27, 2018