करण जौहर और अभिषेक बच्चन को कर रहे थे ट्रोल, जूनियर बी ने यूं कराया चुप

इंटरनेट एक ऐसी जगह है जो हमें घर बैठे-बैठे दुनिया से जोड़े रखती है। यह तब और खास हो जाता है जब आप कोई मशहूर शख्स या फिर किसी बड़ी हस्ती के बेटे हों। सोशल मीडिया पर एक बार फिर अभिनेता अभिषेक बच्चन को ट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अभिषेक बच्चन ने ट्रोलर्स को शानदार जवाब देकर खामोश करा दिया। दरअसल मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की कि 21 सितंबर को रिलीज होने से पहले उनकी फिल्म ‘मनमर्जियां’ का टोरंटो इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया जाएगा। इसपर एक यूजर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि के.के मेनन से लेकर जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम से लेकर अभय देओल फिर मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रॉनित रॉय से लेकर विक्की कौशल। सभी अच्छे कलाकारों को आपने चुना।

लेकिन अभिषेक बच्चन क्यों? क्या आप के.जो (करण जौहर) सिंण्ड्रोम से ग्रसित हैं? यह सब फिल्मी सितारों से प्यार करने की वजह से है। इसपर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हां, उसने मुझे एक फिल्म स्टार कहा है। जिसके बाद नील कमल नाम के इस शख्स ने दोबारा ट्वीट किया और लिखा कि मेरे कहने का मतलब ‘फिल्मी सितारों के बेटों से है।’ करण जौहर के फ्रेंड सर्किल में आने से उनका च्वाइश भी करण जौहर की तरह हो गया है। रणबीर, अभिषेक अगला क्या तुषार कपूर?

From K.K.Menon to John Abraham to Abhay deol to Manoj Bajpayee to Nawazuddin sidaqi to Ronit roy to Vicky kaushal…All Great choices. But wtf Abhishek bacchan ? r u suffering from https://t.co/SNng8uqYBR syndrom? Its all about loving the film stars??

