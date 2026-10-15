एक तरफ जहां दुनिया अपनी भागदौड़ में इस कदर उलझी है कि किसी के पास किसी की परेशानी सुनने तक का वक्त नहीं, वहीं दूसरी ओर गरीबी और बेबसी की कुछ तस्वीरें दिल को झकझोर कर रख देती हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग विधवा महिला की लाचारी साफ नजर आती है।

वीडियो में ACP इमरान अहमद अपनी पुलिस टीम के साथ महिला की झोपड़ी में पहुंचते हैं। अपनी परेशानियां बताते हुए बुजुर्ग महिला कहती हैं, ‘साहब, घर में आटा तक नहीं है…’ उनकी यह बात उस दर्दनाक हकीकत को बयां करती है, जहां जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत यानी दो वक्त की रोटी जुटाना भी किसी के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।

जरा सोचिए, जिस उम्र में इंसान को अपनों के सहारे और सुकून की जरूरत होती है, उस उम्र में किसी बुजुर्ग को खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो उसकी बेबसी कितनी गहरी होगी। महिला की इस पीड़ा से जुड़ा वीडियो पुलिस की मानवीय भूमिका की ओर ध्यान खींचता है। ACP इमरान अहमद का अपनी टीम के साथ महिला की झोपड़ी तक पहुंचना इस बात को जाहिर करता है कि वर्दी का रिश्ता सिर्फ कानून और कार्रवाई तक सीमित नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त लोगों की परेशानी सुनने और उनकी मदद करने से भी जुड़ा है। इस वीडियो ने एक बार फिर याद दिलाया है कि इंसानियत की पहचान बड़े-बड़े वादों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी जरूरतमंद के साथ खड़े होने से होती है।

वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग

पुलिस की छवि अक्सर सख्त कानून-व्यवस्था और कार्रवाई करने वाले संगठन के रूप में देखी जाती है, लेकिन ऐसा वीडियो पुलिस की मानवीय भूमिका की ओर भी ध्यान खींचता हैं। आगरा के ACP इमरान अहमद का बुजुर्ग महिला की झोपड़ी तक पहुंचना इसी पहलू को उजागर करता है। जब ACP बुजुर्ग महिला के पास से गुजरते हैं तो बुजुर्ग महिला कहती हैं ‘घर में आटा तक नहीं है साहब’, बुजुर्ग के मुंह से ये सुनकर अफसर का दिल पसीज गया।

कौन हैं ACP इमरान अहमद और कैसे की उन्होंने बुजुर्ग महिला की मदद?

उत्तर प्रदेश के आगरा से ACP इमरान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में ACP अपनी पुलिस टीम के साथ एक बुजुर्ग विधवा महिला की झोपड़ी पर पहुंचे नजर आते हैं। महिला अपनी परेशानियां बताते हुए कहती हैं कि उनके घर में आटा तक नहीं है। उनकी यह बात घर में खाने-पीने की कमी और उनकी मुश्किलों की ओर ध्यान खींचती है। वीडियो के मुताबिक ACP इमरान अहमद अपनी टीम के साथ बुजुर्ग महिला की झोपड़ी पर पहुंचे और उन्हें खाने-पीने का सामान दिया। उनकी इस पहल ने पुलिस की मानवीय भूमिका को सामने लाया है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में ACP इमरान अहमद का एक वीडियो चर्चा में है। वह पुलिस टीम के साथ एक बुजुर्ग विधवा महिला की झोपड़ी में पहुंचे। महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि घर में आटा तक नहीं है। महिला की स्थिति देखकर ACP का यह दौरा सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस… pic.twitter.com/blicpkf3rX — AajTak (@aajtak) October 15, 2026

(वीडियो सोर्स: आजतक)

वीडियो चर्चा में क्यों आया?

आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के नारी गांव में रहने वाली बुजुर्ग विधवा भूरी देवी पिछले चार साल से झोपड़ी में रह रही थीं और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें खाने तक की परेशानी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र एसीपी के सामने किया ..‘घर में आटा तक नहीं है’ बुजुर्ग महिला की इस बात ने लोगों को भावुक कर दिया। वीडियो में ACP इमरान अहमद की मानवीय पहल की लोगों ने सराहना की। ACP बुजुर्ग महिला की मदद करने उनकी झोपड़ी तक पहुंच गए और उन्हें खाने-पीने का सामान दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उन्हें आटा, राशन, फल-सब्जियां, साड़ी और घरेलू जरूरत का सामान दिया।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उपलब्ध रिपोर्टों में दी गई जानकारी पर आधारित है। घटना से जुड़ी जानकारी में बदलाव संभव है।