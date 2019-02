14 फरवरी को पुलवामा अटैक के बाद से ही सोशल मीडिया पर पत्रकार बरखा दत्त कई लोगों के निशाने पर हैं। बरखा दत्त का कहना है कि ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप तक पर उन्हें जान से मारने और रेप करने की धमकी के साथ अश्लील संदेश भेजे जा रहे हैं। उन्‍होंने 18 फरवरी को एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट था। उस स्क्रीनशॉट में पुरुष लिंग की तस्वीर थी। बरखा ने ये स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा- मुझे अफसोस हो रहा है ये शेयर करते हुए, लेकिन क्या करूं। ये शख्स मुझे अपने लिंग की तस्वीर भेज रहा है। बरखा दत्त ने अपने अन्य ट्वीट्स में ये लिखा कि उनका नंबर सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। उस नंबर पर मैसेज कर कुछ लोग भद्दी गालियां औऱ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बरखा दत्त ने उनके साथ इस तरह की हरकत करने वालों के मोबाइल नंबर भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किये हैं। एक ट्वीट के जरिए बरखा ने यह भी बताया कि ट्विटर ने ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन की बात भी कही है।

बरखा दत्त के साथ इस तरह की हरकत पर बहुत से लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। ऐसे लोग इस तरह की हरकत को बेहूदा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राष्‍ट्रीय महिला आयोग की अध्‍यक्ष रेखा शर्मा ने 19 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्‍नर को चिट्ठी लिखी है। इसमें आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी सोशल मीडिया और एसएमएस-व्‍हाट्सऐप के जरिए अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई लोग उन्‍हें मर्डर करने और परिवार वालों का रेप करने की धमकी दे रहे हैं। शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि ऐसा करने वाले एक शख्‍स को मध्‍य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। अभिसार के मुताबिक इसी शख्‍स ने बरखा के मोबाइल पर भी प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजी थी।

