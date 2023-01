स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर भड़कीं एंकर रुबिका लियाक़त, कहा- 80% हिंदुओं वाले देश में मुस्कराकर रामचरितमानस जला रहे

स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) द्वारा रामचरितमानस को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी के बाद से सियासी पारा थमता नजर नहीं आ रहा है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी (फोटो सोर्स – वीडियोग्रैब/सोशल मीडिया)।

