नागपुर में एक शख्स ने IAS ऑफिसर को सरेआम चुनौती देते हुआ कहा कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं किसी कंपनी के एचआर नहीं जो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत हो, आपको जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इस शख्स का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जो मजदूरों की ज्यादा मज़दूरी, सम्मान और न्याय के लिए चल रहे कैंपेन के बीच हुई।

वीडियो में नागपुर के एक शख्स को IAS ऑफिसर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पर बहस करते हुए देखा जा सकता है। उसका कहना है कि एक पब्लिक सर्वेंट को लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसे कोई प्राइवेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलने आए विज़िटर हों।

इस वीडियो को रीजनल पॉलिटिकल जन बदलाव पार्टी के फाउंडर यश गौरखेड़े ने फेसबुक पर शेयर किया है। क्लिप में IAS ऑफिसर एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जब उन्होंने गौरखेड़े से बिना अपॉइंटमेंट के आने के बारे में पूछा। अधिकारी ने पूछा “क्या आपने मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था?”

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गौरखेड़े ने तुरंत इस पर चुनौती देते हुए कहा, “कैसा अपॉइंटमेंट? आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के HR नहीं। इसीलिए मैं बाहर खड़ा था।” यह बातचीत मज़दूरों की रोज़ाना की मज़दूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बैकग्राउंड में हुई। साथ वाली पोस्ट में, गौरखेड़े ने दावा किया कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मज़दूरी से जुड़े विरोध के बाद मज़दूरों को परेशान कर रहे थे।

गौरखेड़े ने आगे लिखा कि उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उनके अधिकारों के लिए बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन बदलाव पार्टी सही वेतन, सम्मान और न्याय के लिए मज़दूरों की लड़ाई का समर्थन कर रही है। उन्होंने पोस्ट में यह भी लिखा, “हम मज़दूरों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे” और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उनका कैंपेन जारी रहेगा।

वायरल वीडियो देखकर कई दर्शकों ने क्या कहा-

इस वायरल वीडियो देखकर कई दर्शकों ने ऑफिसर से सवाल करने के लिए गौरखेड़े की तारीफ़ की। एक यूज़र ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसे वे जिन लोगों की सेवा करते हैं, उनके मालिक वे ही हों और बोलने के लिए उनकी तारीफ की। एक और ने उनके कॉन्फिडेंस और सरकारी अधिकारियों और पुलिस डिपार्टमेंट का सामना करने के लिए की गई उनकी तैयारी की तारीफ़ की। एक दर्शक ने और लोगों से ऐसी पहल करने और ज़रूरतमंदों के लिए खड़े होने की अपील की। खैर, आपकी इस वायरल वीडियो पर क्या राय है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

यहां देखें पोस्ट-