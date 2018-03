AAP सांसद भगवंत मान ने ट्वीट कर दी इस्तीफे की जानकारी, लोग पूछने लगे अजीबोगरीब सवाल

आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को दी। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही भगवंत मान का बयान आया लोग उन्हें ही ट्रोल करने लगे। दरअसल गुरुवार को आप कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व कबीना मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर लगाए ड्रग्स धंधे में लिप्त होने के आरोपों पर माफी मांगी। दिल्ली सीएम ने इस बाबत चिट्ठी लिखी और कहा, “मजीठिया के खिलाफ बीते दिनों मैंने कुछ आरोप लगाए थे। वे बयान राजनीतिक मुद्दा बनाए गए। अब मुझे पता लगा है कि वे सब आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में इन मसलों पर राजनीति न हो।” गुरुवार को यह माफीनामा अदालत में भी दाखिल किया गया। इसी माफीनामे से नाराज होकर भगवंत मान ने पंजाब में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य में ड्रग्स की समस्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। पार्टी ने सीधे तौर पर इसके लिए अकाली दल को जिम्मेदार बताया था। इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सीधे तौर अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया को कठघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने सीधे मजीठिया में ड्रग्स कारोबार में जुड़े होने के आरोप मढ़ दिए थे।

आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा बिक्रम सिंह मजीठिया को माफीनामा लिख उनपर से अपने लगाए आरोप वापस ले लिये। इस फैसले के बाद भगवंत मान ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा- मैं पंजाब के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ड्रग माफिया औऱ हर तरह के करप्शन के खिलाफ अपनी लड़ाई पंजाब के आम आदमी की तरह जारी रखूंगा।

ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ..

I m resigning as a president of AAP Punjab …but my fight against drug mafia and all kind of corruption in Punjab will continue as an “Aam Aadmi “ of Punjab

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 16, 2018