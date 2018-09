भारत बंद, Bharat Bandh Today: देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का राजद, जन अधिकार पार्टी सहित कई पार्टियों ने समर्थन किया। कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई तो कहीं ट्रेनों का परिचालन बाधित किया गया। हर जगह बंद समर्थक सड़क पर उतरे और अपना विरोध जताया। इस बीच कर्नाटक में आम आदमी पार्टी नेता भी पेट्रोल-डीजल की मूल्यों में वृद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे। लेकिन इस दौरान गलत नारा लगाने पर आप नेता ने सरेआम कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। घटना कर्नाटक के बेलगावी का है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक के बेलगावी में पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्ध के खिलाफ आप नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान नेता ने नारा लगाया ‘पेट्रोल की कीमत…’। इस पर कार्यकर्ता ने कहा ‘…बढ़नी चाहिए’। कार्यकर्ता के नारे से गुस्सा होकर नेता ने सरेआम उन्हे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद समझाने के अंदाज में नेता ने कहा कि, “पेट्रोल की कीमत बढ़नी नहीं घटनी चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि …घटनी चाहिए।”

#BIGNEWS : AAP leader slaps party worker as he mistakenly shouted “increase fuel price” during #BharatBandh protest in #Belagavi . #PetrolDieselPriceHike pic.twitter.com/8RT9o6YQa1

इस घटना का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जमकर मजे लिए और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। किसी ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भाड़े पर आदमी लाते हैं। वहीं, किसी ने कहा कि 200 प्रतिदिन में बस इतना ही मिलेगा।

This is what happens when you bring people on rent

