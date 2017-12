गुजरात चुनाव: पाकिस्तान एंगल पर कुमार विश्वास का ट्वीट- देश के दुश्मनों के साथ साजिश दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन…

गुजरात विधानसभा चुनाव में पाकिस्तानी एंगल ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार (10 दिसंबर) को गुजरात में प्रचार के दौरान पूछा था कि आखिर पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ अरशद रफीक कांग्रेस नेता अहमद पटेल को गुजरात का सीएम क्यों बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कुमार विश्वास का कहना है विपक्षी नेताओं का दुश्मन देशों के राजनयिकों के साथ मिलकर षड़यंत्र रचना देश के लिए खतरनाक है, लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोगों को दंडित करने की बजाए सत्ता में बैठी पार्टी इसका इस्तेामल वोट पाने के लिए कर रही हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, ‘अगर विपक्षी नेता दुश्मन देशों के राजनयिकों से मिल कर षड्यंत्र कर रहे थे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार में बैठे लोग उन्हें पकड़कर दंडित करने की बजाय चुनावों में इस आशंकित देशद्रोह को वोट माँगने की अपील कर के भुना रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या होगा देश का?’

बता दें कि गुजरात चुनाव में पाकिस्तानी एंगल तब जुड़ा जब मीडिया में खबर आई कि 6 दिसंबर को कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर के दिल्‍ली आवास पर एक डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में पाकिस्‍तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, अय्यर द्वारा दिए गए डिनर में शामिल हुए लोगों में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर, पूर्व विदेश मंत्री के. नटवर सिंह शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व राजनयिकों में सलमान हैदर, टीसीए राघवन, शरत सभरवाल, के. शंकर बाजपेई और चिन्‍मय घरेखान भी डिनर में मौजूद रहे।

India should stop dragging Pakistan into its electoral debate and win victories on own strength rather than fabricated conspiracies, which are utterly baseless and irresponsible.

— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) December 11, 2017