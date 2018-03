पहली बार AAP का नाम लेकर कुमार विश्वास ने जताई नाराजगी, बोले- पार्टी से नहीं मिल रही कोई मदद

आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास ने राज्य सभा टिकट विवाद के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी का नाम लेकर नाराजगी जाहिर की है। कुमार विश्वास की ये नाराजगी पार्टी द्वारा उनकी मदद ना किये जाने को लेकर सामने आई है। बता दें कि जनवरी में राज्य सभा के लिए नाम ना आने के बाद से कुमार पार्टी से खफा चल रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल पर इशारों में हमला भी बोला है। पार्टी से इस तरह से नजरअंदाज करने को लेकर कुमार अकसर ट्वीट कर इशारों में तंज भी कसते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हों कोई मदद नहीं की जा रही है। शुक्रवार को कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा- ‘साल 2013, 2014 और 2015 में चुनावी सभाओं के दौरान कई मामलों में मुझ पर कोर्ट केस किये गए। इन मामलों की सुनवाई के लिए मुझे अपने कवि सम्मेलनों को बार-बार रद्द करना पड़ रहा है। कल भी एक मामले की सुनवाई है और मैं इसमें अपने निजी वकील की मदद ले रहा हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई भी कानूनी मदद नहीं मिल रही है। फिर भी ये लड़ाई चलती रहेगी। जय हिंद।’

I hv been regularly dropping my shows to attend several court hearings related to 2013, 14 and 15 poll campaign without any legal assistance from AAP. Another one pending tomorrow and I hv been again engaging my personal lawyers for this. Will carry on this fight. Jai Hind

