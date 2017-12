सपा नेता को कुमार विश्वास ने बताया बेशर्मी का उच्चतम ‘नरेश’, टि्वटर यूजर्स ने भी जमकर लगाई फटकार

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर सपा नेता नरेश अग्रवाल के विवादित बयान पर अब AAP नेता कुमार विश्वास ने निशाना साधा है। उन्होंने बयान को निचले दर्जे का बताया है। अपने ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा हैं, ‘राज्यसभा में बैठे बेशर्मी के उच्चतम ‘नरेश’ ऐसे निम्नतम बयान का, काश उस सदन में बैठा कोई तो सदस्य उसी समय सार्थक उत्तर दे पाता।’ दरअसल बीते बुधवार (27, दिसंबर) को नरेश अग्रवाल ने कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को आतंकी मानता है, तभी उसने उसके घर वालों के साथ कड़ा व्यवहार अपनाया। अपने यहां भी आतंकियों के साथ ऐसा ही रवैया अपनाया जाना चाहिए। अग्रवाल ने यह बयान उस प्रतिक्रिया में आया था जब बीते सोमवार को जेल में मां और पत्नी से कुलभूषण की मुलाकात हुई।

पाकिस्तानी जेल में दोनों पक्षों की यह मुलाकात तकरीबन 30-40 मिनट के बीच चली थी। लेकिन इस दौरान कुलभूषण और उनके परिजन के बीच एक कांच की दीवार थी, जिसकी हर जगह आलोचना हुई। मुलाकात से पहले पाकिस्तान में उनकी मां और पत्नी की बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र उतरवा लिए गए थे। यही नहीं, उनके कपड़े भी बदलवाए गए थे और कुलभूषण की पत्नी के जूते भी वापस नहीं किए गए थे। भारत ने कुलभूषण के परिजन के साथ हुए अपमान को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी।

अग्रवाल ने बुधवार को इसी मामले पर पत्रकारों से बात की। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, अगर उन्होंने (पाकिस्तान) कुलभूषण जाधव को आतंकवादी अपने देश में माना है तो वह उस हिसाब से व्यावहार करेंगे। हमारे देश में भी आतंकवादियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। कड़ा व्यवहार करना चाहिए। बता दें कि कुलभूषण जाधव मूल रूप से भारतीय नागरिक हैं। वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद की जेल में हैं। उन पर कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप लगे हैं। यहां इस मामले में एक अदालत उन्हें फांसी की सजा भी सुना चुकी है। सोमवार को कुलभूषण से मुलाकात के बाद उनके परिजन इस मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस बाबत मिले थे।

वहीं नरेश अग्रवाल के इस बयान पर ट्विटर यूजर्स ने भी जमकर फटकाई लगाई है। देखें ट्वीट्स-

