कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर ट्रोल हुए आशुतोष, लोग बोले- ये रिश्ता क्या कहलाता है?

आपियों को बड़ी आग लगी है छोटे चिद्दु की गिरफ़्तारी से। क्या बात है? मौसेरे भाई लगते हैं क्या खुजलीवाल के?

— Mohd. Waris

So u wanted KC to flew away like nirav modi…Appreciate CBI's action on KC

— Hope&Act4Good (@minesh_jsn) February 28, 2018