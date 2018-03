UP फूलपुर, गोरखपुर उपचुनाव नतीजे 2018: आशुतोष ने पूछा- क्या योगी अब भी भविष्य के पीएम? देखिए लोगों ने क्या दिया जवाब

बुधवार को उत्तर प्रदेश के दो लोकसभा उपचुनावों के परिणाम घोषित हुए। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर लोकसभा सीटों पर 11 मार्च को उपचुनाव हुआ था। ये दोनों सीटें सीएम योगी और केशव मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। बुधवार को जो नतीजे सामने आए उसने भारतीय जनता पार्टी को बेहद निराश किया है। जहां फूलपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल ने बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल से 59,613 वोटों से चुनाव जीत लिया वहीं गोरखपुर में 21,961 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। गोरखपुर की सीट 1989 से ही गोरखधाम मठ या बीजेपी के खाते में ही रही थी। खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से 15 साल से ज्यादा समय तक सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर उपचुनाव में योगी आदित्य नाथ की साख दांव पर थी। अब यहां से बीजेपी की हार पर आप नेता आशुतोष ने योगी आदित्य नाथ की चुटकी ली है।

आशुतोष ने बुधवार को उपचुनाव नतीजों के बाद ट्वीट किया कि गोरखपुर और फूलपुर के नतीजों के बाद भी क्या योगी आदित्य नाथ भविष्य के पीएम के तौर पर देखे जाएंगे?

After Gorakhpur and Phulpur, is Yogi still the future PM ? Just asking !!! — ashutosh (@ashutosh83B) March 14, 2018

आशुतोष के इस ट्वीट पर लोग उन्हें ही भला-बुरा कहने लगे। देखते-देखते आशुतोष ट्रोल होने लगे। लोगों ने आशुतोष के इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि पंजाब, नागालैंड, गोआ, गुजरात के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल भविष्य के पीएम हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप पहले अपने फ्यूचर की चिंता कर लें। वहीं बहुत से यूजर्स उनपर बेहद निजी टिप्पणियां करने लगे।

After Panjab,Nagaland,Goa , Gujrat, Is Kejri still the future PM? Just Asking!!!! — Fun'kesh Ambani (@swagcasm) March 14, 2018

Pehle aap apne future ki fikra karein Sirr pic.twitter.com/uqX4HwfKiq — NotoriousBee (@chatpataka100) March 14, 2018

No, after losing all deposits in various states @ArvindKejriwal ji is the future pm — Abhishek S Chandel (@ChandelABS) March 14, 2018

Like ur party lost deposit of almost 400 plus seats in Lok Sabha still @ArvindKejriwal think himself not less than PM in Waiting . Isn’t it ? — Harish Khurana (@HarishKhuranna) March 14, 2018

After almost all deposit lost in all elections lost delhi, are you still dreaming @ArvindKejriwal as political force…?? — Rajnish Sood (@Rajnish_Sood_) March 14, 2018

Same question after Punjab & Goa, is Arvind Kejriwal still be the future CM candidate for Delhi.

Secondly after rejection of your RS candidature, would you resign from politics. — Indushekhar Jha (@isjha_) March 14, 2018

After Punjab, Goa, Nagaland, is @ArvindKejriwal still relevant? Black mamba!!! — The legend of Khujliwal (@CandidmeRishi) March 14, 2018

Beta pm bna to tu Ghar m hi baith jayega. — ASHUTOSH SHARMA (@ASHUTOSHDANGWA3) March 14, 2018

After so many #AAP failures is #ArvindKejriwal still future PM? Why score self goal? — Lafuwa (@Palpendeculal) March 14, 2018

Modi ka khauf khatam nhi hua aur ye ab Yogi SE khaufjda Hai… — Mukesh Raj (@MukeshR69552650) March 14, 2018

Look who is asking ? After chandni chowk defeat…did you stop accusing ? — Amit Gupta (@Planet9x) March 14, 2018

आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा उपचुनाव में हार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमसे विपक्ष की सौदेबाजी को समझने में चूक हो गई। योगी ने ये भी कहा कि हमें हमारे अति आत्मविश्वास से भी नुकसान हुआ। वहीं जीत का सेहरा बांध अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि जो जनता को परेशान करता है जनता उसे ऐसे ही सबक सिखाती है।

BSP-SP ki aapsi saudebaazi ko samajhne mein humse kami huyi, aur ati-aatmavishwas uska ek kaaran hai: CM Yogi Adityanath #UPByPoll pic.twitter.com/D4IVlBjiOi — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

Jo sarkaar janta ko dukh deti hai, janta usko sahi jawaab deti hai. Acche din toh aaye nahi, janta ek ho gayi aur BJP ke bure din laane ka kaam kiya: Akhilesh Yadav, SP. #UPByPoll pic.twitter.com/gLoxSk6CQ4 — ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018

