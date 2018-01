आप नेता आशुतोष ने कहा- मैं विरोध करने वालों के विरोध में देखूंगा पद्मावत, लोगों ने कर दिया ट्रोल

संजय लीला भंसाली की महात्वाकांक्षी फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सेंसर बोर्ड की हरी झंडी के बाद भी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने फिल्म को अपने राज्य में रिलीज करने पर बैन लगा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा है फिल्म किसी भी हाल में बैन नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालाय के आदेश के बाद भी इस फिल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि हमने भंसाली और फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए कब्रें भी खुदवा रखी हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि फिल्म का गाना बजाने को लेकर उपद्रवियों ने एमपी के स्कूल तक में तोड़फोड़ कर डाली। फिल्म के लिए इसी तरह का नाजायज विरोध देख आप नेता आशुतोष भड़क गए हैं।

आशुतोष ने फिल्म का विरोध करने वालों पर हमला बोलते हुए लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुछ असमाजिक तत्वों ने बंधक बना रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिल्मा का विरोध करने वाले मध्यकालीन युग के हैं जो सिर्फ हिंसा के अलावा कुछ नहीं जानते। आशुतोष ने लिखा कि मैं तो ये फिल्म विरोध करने वालों के विरोध में देखूंगा।

Who is restricting u? Why do u want to post this silly issue in Twitter? — KARABATH-Add spice (@lohitha_hn) January 18, 2018

Freedom of expression cant be held hostage to egos of fringe elements who live in medieval age, are violent and knows nothing about history. I will watch Padmavat in protest. — ashutosh (@ashutosh83B) January 18, 2018

आशुतोष अपने इस ट्वीट लेकर लोगों के निशान पर आ गए। देखते ही देखते आप नेता ट्रोल होने लगे। लोग लिख रहे हैं कि आपको किसने रोका है पद्मावत देखने से, ये खामखां का ट्विटर पर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। वहीं बहुत से यूजर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

Can you ask @ArvindKejriwal to allow @KapilMishra_IND and @mssirsa to excercise their Freedom of expression and not to be kicked out by Marshalls on the order of the crooked kejri ? — कुमार अमृतांश (@Banarasi_Hindu) January 18, 2018

How much did u got in ur history xm ? — Deepak Kumar Singh (@DeepakK71306265) January 18, 2018

He didn’t studied african history.. kala jo hain — Abhi (@abhik87) January 18, 2018

@KapilMishra_IND ko rojana vidhan sabha se bahar nikal dete ho tab kahan ghuns jata hai Freedom of expression ? — THE UGLY TRUTH (@pradeepsingh83) January 18, 2018

Nobody is stopping you from watching Padmavat but don't tease and hurt the sentiments of the Rajputs protesting against the film. — VINAY (@vinaygoyal65) January 19, 2018

