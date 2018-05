आप नेता आशुतोष बोले- घूसखोरी के लिए येदियुरप्पा और बेटों को करो गिरफ्तार, यूजर्स करने लगे ट्रोल

विधानसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। राज्यपाल वजू भाई ने यूं तो येदियुरप्पा सरकार को 15 दिन का मौका दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार(19 मई) शाम चार बजे तक बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया था।इस दौरान बहुमत के लिए जरूरी 112 विधायकों का समर्थन जुटाने में येदियुरप्पा नाकाम रहे।गुरुवार को शपथ लेन के बाद सिर्फ 55 घंटे तक मुख्यमंत्री रह पाए। इस पर सोशल मीडिया पर काफी तर्क-वितर्क देखने को मिले।इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने ट्वीट कर बीएस येदियुरप्पा और उनके दोनो बेटे श्रीरामलू और मुरलीधर राव को घूसखोरी के केस में अंदर किए जाने की मांग की। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी मौज लेनी शुरू कर दी।

BSY, his son, Sriramalu and Murlidhar Rao Now should be booked for bribery.

— ashutosh (@ashutosh83B) May 20, 2018