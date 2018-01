पद्मावत देख आशुतोष बोले- यकीन नहीं होता भंसाली ने बनाई, लोगों ने पूछा- समीक्षक केजरीवाल कहां हैं?

आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष को फिल्म पद्मावत देखने की सजा ट्विटर पर ट्रोल होकर भुगतनी पड़ रही है। दरअसल, आशुतोष ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने फिल्म देख ली है, इस जानकारी के साथ उन्हें चंद शब्दों में फिल्म की समीक्षा भी कर दी। आशुतोष ने अपनी समीक्षा में निराशा जाहिर करते हुए फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को कुछ हॉलीवुड फिल्में देखने की नसीहत तक दी। आशुतोष ने ट्वीट में लिखा- ”पद्मावत’ देख कर यकीन नहीं होता कि संजय लीला भंसाली ने ‘ब्लैक’ डायरेक्ट की थी। इस फिल्म के लिए देश भर में इतना कोहराम। भंसाली को डेविड लीन की ‘लारेंस आफ अरेबिया’ देखनी चाहिए, या फिर ‘डा जिवागो’ और फिर से सीखें कि पीरियड फिल्म कैसे बनाई जाती है।” लोगों ने आशुतोष के इस ट्वीट में ‘ब्लैक’ वाली बात पर खासा ध्यान दिया और उन्हें ट्रोल कर दिया। सुनील नाम के यूजर ने लिखा- ”सर, आपको अलिफ लैला दिखा दिया किसी ने पद्मावत बोलकर।”

एक यूजर ने लिखा कि जब तक केजरीवाल फिल्म का रिव्यू नहीं देते, तब तक आप के कितने भी लोग तारीफ कर लें, हम नहीं मानेंगे। केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक। इस कमेंट के जवाब में एक और कमेंट आया- ”हां यार समीक्षक कहीं खो गया है, कोई उसे ढूंढ़ के ला दो।” वैभव जैन ने लिखा- ”राज्यसभा का टिकट नहीं दिया तो क्या फिल्म रिव्यू की जिम्मेदारी तुम पर आ गई।” हैंडसम डेविल नाम के यूजर ने लिखा- ”फिल्म रिव्यू दे ही दिया है… ‘आप’ लोगों का फिल्म रिव्यू ही एक काम ऐसा है जो सही से करते हो।”

दीपक कुमार ने लिखा- मतलब? कोई इंडियन पीरीयड फिल्म बनाये तो आपको अच्छा नहीं लगता। इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद आप उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि वो हॉलीवुड की कॉपी करें। आप केवल अंग्रेजी फिल्म ही देखा करें। विनोद एस ने लिखा- हां, कलाकारों को अब केजरीवाल से एक्टिंग सीखना चाहिए।

Film review De hi diya…”aap” log film review hi ek aisa kaam hai Jo Sahi se karte ho

yes ,n actors should learn acting From Kejriwal

— Vinod S (@vnd_sh08) January 26, 2018