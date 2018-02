आप के आशुतोष ने नरेंद्र मोदी को कहा पकौड़ा क्रंति का जनक, लोगों ने कर दिया ट्रोल

आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पकौड़ा को लेकर तंज कसकर ट्विटर पर बैठे लोगों के निशाने पर आ गए। आशुतोष ने ट्वीट में लिखा- ”देश में पकौड़ा क्रांति का आगाज हो चुका है। मोदी जी इस क्रांति के जनक हैं। 2019 चुनाव में पकौड़ा क्रांति रंग लायेगी।” आशुतोष ने यह ट्वीट समाचार पत्रों की तस्वीरें शेयर करते हुए किया। इस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजरों नें तस्वीरें शेयर करते हुए प्रतिक्रियाएं दीं। महेंद्र नाम के यूजर ने लिखा- ”कांग्रेस सरकार ने जब मनरेगा योजना शुरू की थी तब मर गए थे क्या? तब विरोध क्यों नहीं किया। साल भर में 100 दिन गेंती फावड़ा लेकर काम करो और 250 दिन बेरोजगार रहो, क्या इसे रोजगार मानोगे?”

कुलदीप सिंह ने लिखा- ”इसी पकौड़ा क्रांति से जहां मेहनतकश लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वह दूसरों को रोजगार देने में भी समर्थ होगा। हां, हराम की कमाई पर पलने वाले चंदाखोर जरूर भूल गए हैं कि 1 करोड़ के समोसे निगलने वाला उनका सरदार कभी इन्हीं पकौडों के साथ अपनी जिदंगी बिताता था।”

एक यूजर ने लिखा- मोदी जी की हर क्रांति रंग ला रही। आज हर देशद्रोही समाज विरोधी और सरकार विरोधी बैठ कर पकौड़े तल रहे और फोटो खिंचा रहे। मोदी ने तुम जैसों को मजबूर कर दिया पकौड़े तलने के लिए। मीनेस नाम के यूजर ने लिखा कि इतजार करो और देखो। जिस तरह 2014 के चुनाव जीतने के लिए चाय सहायक बनी थी, उसी तरह 2019 में पकौड़ा सहायक होगा। तुम बस बिल्लियों के साथ मजे लेते रहो। आनंद शर्मा ने लिखा- 2014 में चायवाला कहकर प्रधानमंत्री जी का मजाक बनाया था तब तुम्हारी जनता ने लोकसभा चुनाव में क्या गत की थी याद तो होगा, इस बार तो चाय के साथ पकौड़ा भी है।

Wait and watch. Just as Chai was instrumental in 2014 election win, Pakora will be in 2019. Tum bas billio ke sath maze lete raho.

