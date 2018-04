आशुतोष बोले- अमित शाह पीएम बनने का ख्वाब देख रहे, लोगों ने कर दिया ट्रोल

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में हुई एक रैली में विपक्ष की तुलना कुत्ते-बिल्ली और सांप से करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाढ़ से घबराकर ये सभी एक होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर अब आप नेता आशुतोष ने उनपर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। आशुतोष ने अपने ट्वीट में कहा था कि लगता है कि अमित शाह खुद पीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘वैसे अमित शाह को ये तो पता होगा कि बाढ़ तबाही लेकर आती है। तो, मैं समझ नहीं पाया वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे या बुराई? वैसे भी बीजेपी के लोग बताते हैं कि आजकल अमित शाह प्रधानमंत्री बनने का ख़्वाब देख रहे हैं! मोदी जी के रहते कैसे संभव होगा!’

आशुतोष के इस ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ही जमकर ट्रोल कर दिया। एक ट्विटर यूजर ने कहा, ‘सुना है आशुतोष जी आप राज्यसभा जाने से वंचित हो गए अब आप केजरीवाल को हटाने और सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं।’ वहीं एक यूजर ने उन्हें फ्लॉप पत्रकार, फ्लॉप नेता और फ्लॉप सब कुछ बता दिया। एक अन्य यूजर ने केजरीवाल के साथ लालू प्रसाद यादव की फोटो ट्वीट करते हुए कहा, ‘हां भाई, बाढ़ तो तबाही लाती है और तुम जैसों की तो कुछ ज्यादा ही तबाह हो गई है।’ एक ने ट्वीट किया, ‘बाढ़ तो मोदी जी की सिर्फ तुम जैसे गद्दारों के लिए है। बाकि हम सब उनकी शरण मे हैं।’ एक ने ट्वीट किया, ‘आप भी दिल्ली का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं।’

You are also dreaming to become a chief minister of Delhi

