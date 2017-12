चंदा देकर गुस्सा ‘थूकने’ के आइडिया पर ट्रोल हो रही AAP, जानें लोगों ने क्यों कहा ‘पीकदान’

दिल्‍ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के उद्घाटन में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित नहीं करने के मामले में AAP (आम आदमी पार्टी) ने ऐसा सुझाव दे डाला कि वह लोगों के निशाने पर आ गई है। AAP ने समर्थकों को ई-मेल भेजकर नाराजगी जताने के लिए पार्टी को 100 रुपये का चंदा देने का सुझाव दिया था। इसके बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। लोगाें AAP की तुलना ‘पीकदान’ तक से कर डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को मैजेंटा लाइन का उद्घाटन किया था। इस समारोह में उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और राज्‍यपाल राम नाइक भी मौजूद थे। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्‍योता नहीं दिया गया था।

इसके बाद AAP ने ई-मेल भेजकर समर्थकों को गुस्‍से का इजहार करने के लिए पार्टी को 100 रुपये का चंदा देने की अपील करनी शुरू कर दी थी। AAP के सुझाव पर डॉक्‍टर परीमल त्रिपाठी ने ट्वीट किया, ‘आई डोनेशन: नेत्र दान; लाइफ डोनेशन: जीवन दान; AAP को डोनेशन: पीकदान (क्‍योंकि इसमें आप गुस्‍सा ‘थूकते हैं’)।’ केशू ने लिखा, ‘भोजपुरी में एक गाना है ‘जा ए चंदा ले आव खबरिया।’ केजरीवाल इसे इस तरह गाएंगे, ‘जाए ए खबरिया ले आव तू चंदा।” यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक और यूजर ने ट्वीट किया, ‘चंदा रे चंदा दे कभी तो पॉकेट में आ बैठेंगे गुस्‍सा शांत करेंगे।’ ऐसे ही एक यूजर रितिक राय ने अनोखे तरीके से AAP के इस सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘शिक्षक: अरविंद तू फिर से फेल हो गया। छात्र: सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। शिक्षक: मुझे तुझ पर बहुत गुस्‍सा आ रहा है। छात्र: गुस्‍सा न करें, बस AAP को चंदा दें।’

Donating to AAP: पीक दान (क्योंकि इसमें आप ग़ुस्सा “थूकते” हैं) pic.twitter.com/ymDWOKxJJs

मालूम हो कि नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्‍टेशन को दक्षिण दिल्‍ली से सीधे जोड़ने वाली दिल्‍ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को उद्घाटन किया था। इस रूट के खुलने से दक्षिण दिल्‍ली और फरीदाबाद की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। उन्‍हें अब मंडी हाउस या फिर राजीव चौक से लाइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सीधे कालकाजी से मेट्रो ले सकेंगे। इस रूट पर कुल नौ स्‍टेशन हैं।

