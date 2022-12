Delhi MCD Election: एक बार फिर BJP का मेयर बनेगा – बीजेपी नेता ने किया यह ट्वीट, पीस पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा – क्या पार्षद चोरी करने का इरादा है? लोगों ने लिए मजे

Delhi MCD News: दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Election) में वोटों की गिनती जारी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है।

दिल्ली MCD चुनाव (Source- Express photo by Gajendra Yadav)

