आप आए बहार आई, बर्खास्त सांसदों के धरने पर पहुंचे राहुल गांधी तो संजय राउत ने कुछ इस अंदाज में किया स्वागत

विपक्षी दलों के नेताओं ने 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर संसद भवन परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के आगे धरना दिया। राहुल गांधी इस धरने में शामिल होने पहुंचे तो शिवसेना के सांसद संजय़ राउत उनसे कहते दिखा- आप आए बहार आई। एक वीडियो में उन्हें ये कहते साफ सुना गया।

संसद के मानसून सत्र के दौरान उच्च सदन में अशोभनीय आचरण को लेकर शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए सांसदों के हक में विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। राहुल गांधी, निलंबित सांसद, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना नेता संजय राउत और कई अन्य नेता इस मार्च में शामिल हुए।

राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। सदन में विपक्ष जो चर्चा करना चाहता है, सरकार वह चर्चा नहीं होने देती। विपक्षी सदस्य अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार उनको डराकर-धमकाकर निलंबित कर देती है। विपक्ष की आवाज कुचली जा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जिनका सरकार नाम तक नहीं लेने नहीं देती। प्रधानमंत्री मोदी सदन में आते तक नहीं हैं।

“आप आए, बहार आयी!” says #SanjayRaut to #RahulGandhi as the latter joins the suspended Rajya Sabha MPs’ protest inside #Parliament pic.twitter.com/fh6XTJ4tfY

