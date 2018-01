आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्य सभा की दौड़ से बाहर चुके पूर्व पत्रकार आशुतोष ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में उनके हाथ में अंडे और ब्रेड नजर आ रहे हैं। इसपर कई यूजर्स ने उनपर तंज भरे कमेंट किए हैं। कई ट्वीट्स में तंज कसते हुए लिखा गया है कि राज्य सभा का टिकट ना मिलने के बाद आशुतोष यही काम करेंगे। वहीं तस्वीर को शेयर कर आप नेता ने लिखा है, ‘ब्रेड और अंडे खरीदने के लिए इतनी ठंडी सर्दियों की सुबह बाहर जाना मजेदार नहीं है !! बहुत ठंड है। फ्रीजिंग !!!।

दरअसल पूर्व में माना जा रहा था कि राज्य सभा के लिए पार्टी आलाकमान कुमार विश्वास और आशुतोष के नाम की घोषणा कर सकता है। मगर बुधवार (3 जनवरी, 2017) दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जिन तीन नामों की घोषणा की उनमें दोनों ही नेताओं का नाम नहीं था। इसपर कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सच बोलने का इनाम देने का आरोप लगाया था जबकि इस मामले में आशुतोष अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं!

लेकिन पूर्व पत्रकार की अंडे और ब्रेड वाली तस्वीर को सोशल मीडिया यूजर्स केजरीवाल पर उनके तंज कसने वाले नजरिए के रूप में देख रहे हैं। एक कमेंट में लिखा गया है कि आमलेट नहीं बनाएंगे तो उनके मालिक नाराज हो जाएंगे। ट्विटर यूजर त्यागी लिखते हैं, ‘अब यही काम बचा है आपके लिए। अरविंद केजरीवाल तो कोई काम देंगे नहीं आपको। आप पार्टी की सिर्फ नजर उतारने के काम आते हैं। अभी और देखना केजरीवाल आपसे अपने घर के अंडे और ब्रेड भी मंगवाएंगे।’

वहीं अन्य कमेंट में लिखा गया, ‘सर आप उन लोगों का सोचो जो रोज नहातें हैं।’ कमेंट में इसी वाक्य को अंग्रेजी में भी लिखा गया है। एक यूजर लिखते हैं, ‘अरे भाई आप ब्रेड और अंडे ठंडे मौसम में इंतजाम करते रहे और गर्म कॉफी के साथ ऑमलेट कोई और खा गया। बोले तो भवरें ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरा बन गया फूल।’

देखें ट्वीट्स-

It’s not fun going out in chilly winter morning to buy bread and eggs !! Its too cold. Freezing !!! pic.twitter.com/OrhXpBOHr4 — ashutosh (@ashutosh83B) January 4, 2018

Poor you. Deprived of the Rajya Sabha seat and all you are left to do is walk the dogs, buy eggs, bread and veggies. What next .. clean toilets — Manjeet Bagga (@Goldenthrust) January 4, 2018

This is the best one by far. Billo and mogu not far behind — Karan Shetty (@donut_karan) January 4, 2018

Ab un logo ka socho sir jo Roz Nahate Hain.. I mean people who take bath daily. — Ashish S Parik (@ashish_parik) January 4, 2018

Fear cold? So, no RS ticket. And think of those on duty in minus 40 deg C to defend motherland. #India #Delhi — Subash Vaid (@scvaid23) January 4, 2018

और वो भी जब आपकी रास सीट जिसके लिए आपने अपना कैरियर छोड़ दिया वोह भी खुलेआम बेच दी गयी हो .. — Ashwani Paliwal (@AshwaniPaliwal9) January 4, 2018

good no Rajya Sabha ticket. Now only job but house grocery — Amit Seth (@amitseth1977) January 4, 2018

अब आपको अंडा लाने की ज़रूरत नही है आपको घर बिठा दिया गया है आप घर पर ही अंडा दीजिये । ई गुप्ता जी सभा करेंगे और 2 गुप्ता जी राज तो हो गया ना जी राजसभा और का चाहिए बाकी सड़ जी आपको सिनेमा का टिकट ना दे ख़ुद ही देख के समीक्षा कर देते है और आप को क्या मिला अंडा — shailendra tiwari (@shailshandilya) January 4, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App