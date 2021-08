बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और प्रोड्यूसर निर्देशक किरण राव ने हाल में ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने आमिर खान और किरण राव के साथ जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति पर चर्चा की जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि, ‘आज मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान और किरण राव से मुलाकात की। हमने जम्मू कश्मीर की नयी फिल्म नीति पर चर्चा की, जो जल्द ही रिलीज होगी। चर्चा के दौरान बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर को फिर से पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।’ आमिर खान और किरण राव की इस मुलाकात पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि दुनिया एक तरफ, नेता और बॉलीवुड एक तरफ। उसमें भी उर्दूवुड जिनको डर का माहौल लग रहा था। अजय कुमार शर्मा नाम की एक ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये दोनो राष्ट्र विरोधी तत्वों को आपको वक्त ही नहीं देना चाहिए, आप पॉलिटीशियन हैं। आप भूल सकते हैं, हम नहीं। क्या इन लोगों ने अपने पूर्व कथन के लिए माफी मांगी? वही गलती जो आडवाणी जी ने जिन्ना के मामले में किया,आपने भी किया भूल। @Mussafir_ ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि अरे मनोज सर इनको उधर से ही बॉर्डर पार करा दीजिए।

दैनिक जागरण के संपादक अनंत विजय ने इस तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ये देखना सुखद है कि 2014 में खान साहब के अंदर जो असुरक्षा की भावना थी और एक प्रकार का भय था वो अब दूर हो गया है।अब वो किरण जी से देश की स्थिति पर बात करते होंगे तो वो देश छोड़ने जैसी बात नहीं करती होंगी। एक टि्वटर यूजर ने मनोज सिन्हा के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि डर तो नहीं लगा आमिर हुसैन खान को?

@Abhi_Pundit अकाउंट से कमेंट करते हुए लिखा गया कि जिसे भारत में रहने से डर लगता था उसने इसके साथ रिश्ता क्यों छोड़ा खुलकर बताया कि नहीं। यह ज़रूर कोई नया कांड करने पहुंचने वाला है जम्मू-कश्मीर, ध्यान रखना कहीं बाद में बदनामी झेलनी पड़ जाए। एक दूसरे अकाउंट से कमेंट किया गया कि ध्यान दीजिएगा चाचा जी इनको भी भारत असुरक्षित लगता है ज्यादा फर्क नहीं है। @jiwankumar0014 ट्विटर अकाउंट से कमेंट करते हुए लिखा गया कि जनाब इनसे पूछो डर तो नहीं लग रहा?

Met renowned film actor Aamir Khan and Kiran Rao today. We discussed new film policy of J&K, which will be released shortly. The discussion also focused on reviving J&K glory in Bollywood and making it a favourite film shooting destination. pic.twitter.com/SLg7pUer2W

— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 31, 2021