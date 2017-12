आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व टीवी पत्रकार आशुतोष ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर यूजर्स के निशाने पर हैं। कई यूजर्स ने उनकी तस्वीर पर तंज भरे कमेंट किए हैं। दरअसल आप नेता ने जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें वह भारत-श्रीलंका के बीच चल रहा टेस्ट मैच देखते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दो डॉगी भी नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए पूर्व पत्रकार ने लिखा, ‘सोमवार की सुबह…मोगु और छोटू के साथ क्रिकेट देखते हुए।’ इसपर अब यूजर्स ने उनपर निशाना साधा है।

केजरीवाल जोक्स नाम से यूजर लिखते हैं, ‘वैसे मैं भी यही करता हूं, जब पता होता है कि परीक्षा में फेल ही होना है तो सारी परेशानी छोड़ के सोमवार के दिन भी उल्टा-सीधा करो।’ लामा लिखते हैं, ‘ध्यान से सर, कहीं मोगु आपका विकेट ना गिरा दे!’ एक अन्य कमेंट में लिखा गया, ‘मोगु धोनी का फैन भी हो सकता है। इसलिए आपको परेशानी हो सकती है।’ गब्बर लिखते हैं, ‘अगर किसी की बेरोजगारी दिखानी हो तो यह तस्‍वीर सबसे सटीक है।’

Ind vs SL 3rd Test: माफी मांगकर विराट कोहली ने पेश की ऐसी मिसाल, लोग कर रहे जमकर तारीफ

What bliss !! Monday winter morning watching cricket with Mogu and Chhotu !!! pic.twitter.com/80WoiKq2po

— ashutosh (@ashutosh83B) December 4, 2017