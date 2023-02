मोदी तू पानी बंद करेगा तो हम तेरी सांस बंद कर देंगे- हाफिज सईद के वायरल वीडियो पर बोले सुधीर चौधरी- बूढ़े आदमी को थोड़ा पानी पिलाओ

हाफिज सईद कहता है कि कश्मीर के अंदर डैम बनाकर पानी रोकने की धमकी दे रहे, पाकिस्तान को बर्बाद करने की धमकी दे रहे और चाहोगे कि हम चुप रहें।

हाफिज सईद (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने और भारत को दहलाने की कोशिश करने वाले आतंकियों की लंबी लिस्ट है। इन्हीं आतंकियों में एक नाम हाफिज सईद का भी है। हाफिज सईद अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने के कारण सुर्खियों में रहता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहा है। हाफिज सईद का वीडियो वायरल वायरल वीडियो में हाफिज सईद कह रहा है कि मोदी चाहता है कि बांग्लादेश के ढाका में खड़े होकर ये कहे कि बांग्लादेश हमने बनाया, पाकिस्तान को हमने तोड़ा, खून हमने दिया। वो ये बकवास करे और हाफिज सईद चुप रहे, मैं चुप नहीं रहूंगा, हम जुबान खींच लेंगे। हाफिज सईद कहता है कि पीएम मोदी इस्लामाबाद पर दबाव बना रहे हैं कि मैं क्यों बोलता हूं। पीएम मोदी को धमकी देने का पुराना वीडियो वायरल! हाफिज सईद कहता है कि कश्मीर के अंदर डैम बनाकर पानी रोकने की धमकी दे रहे, पाकिस्तान को बर्बाद करने की धमकी दे रहे और चाहोगे कि हम चुप रहें। हाफिज सईद धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि हाफिज सईद का ये वीडियो पुराना है। भाई कोई इस बूढ़े आदमी को थोड़ा पानी पिलाओ।

बोलते बोलते इसकी साँसे फूल रहीं हैं।pic.twitter.com/GDSvt678mE — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) February 21, 2023 सुधीर चौधरी ने लिखा कि भाई कोई इस बूढ़े आदमी को थोड़ा पानी पिलाओ। बोलते बोलते इसकी सांसे फूल रहीं हैं। @Pradeep_JAT0111 यूजर ने लिखा कि सांस तो ठीक से आ नहीं रही हैं लगता है ये भी बहुत बड़ा फेंकूं है। @PANKAJNEW11 यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान तो खुद पानी-पानी है, तुम्हारे लहू बहाने पर हम क्यों वक्त बर्बाद करें जब तुम्हारे अफग़ानी बिरादरान हैं, ख़ुद ही खत्म हो जाओगे दूसरों को ख़त्म करने का ख़्वाब देखते देखते। Also Read पाकिस्तान को झटका! अब्दुल रहमान मक्की इंटरनेशनल आतंकी घोषित, जानिए लगेंगे कौन से प्रतिबंध एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत पुराना वीडियो है, इसे अब शेयर करने का मतलब है कि भारत में किसी की लोकप्रियता बहुत घट रही है। @sanatani_patel यूजर ने लिखा कि ओ हाफिज चाचा, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हों जाओगे। कांग्रेस नेता सुरेन्द्र राजपूत ने लिखा कि हाफ़िज़ सईद से पूछो वेदप्रताप वैदिक से क्या बात हुई इसकी? किसके कहने से मिला था ये आतंकवादी उनसे।

