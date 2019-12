सोशल मीडिया में हिंदी न्यूज चैनल आजतक और उसकी एंकर चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने वाले लिख रहे हैं कि टीआरपी के लिए और कितना गिरोगे। दरअसल आजतक की एंकर चित्रा त्रिपाठी हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हैदराबाद पहुंची थीं। यहां पहुंचकर वह मौका-ए-वारदात की तमाम जगहों पर जाती हैं और घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश करती हैं। वह चैनल के कैमरे के ज़रिए ये बताती हैं कि दरिंदों ने किस तरह से उस वीभत्स रेप औऱ मर्डर केस को अंजाम दिया।

चैनल ने बकायदा इस पूरे रिक्रिएशन को ऑनएयर किया और अपने ट्विटर हैंडल पर भी वीडियो को शेयर किया। ट्विटर पर वीडियो आते ही लोग उसपर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। लोग लिखने लगे कि ये लोग टीआरपी के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें यह भी नहीं सूझ रहा कि जब इस वीडियो को पीड़िता के परिवार वाले देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी।

लोगों ने लिखा कि जब किसी के घर में कोई हादसा होता है तो वो उसे याद नहीं करना चाहते, वो यादें उन्हें तकलीफ़ देती हैं। ऐसे में ये वीडियो देख कैसा लगेगा उन्हें। @metooindia नाम के वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से लिखा गया- आप क्यों अपराध को फिर से बना रहे हैं? यह घृणित है और बलात्कार पीड़ितों के लिए ट्रिगर करने वाला है।

Why are you recreating the crime? This is disgusting and triggering for rape victims, @aajtak. @IndEditorsGuild https://t.co/tKYDKhEsQm

