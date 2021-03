8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Womens Day) के तौर पर मनाया जा रहा है। देश दुनिया के लोग महिलाओं के साहस औऱ हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी की बातें कर रहे हैं। इन सबके बीचे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स राजदीप सरदेसाई को ट्रोल कर रहे हैं।

राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में भारत में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री की बात कर लिखा कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए लंबी दूरी तय करनी है। राजदीप ने ट्वीट करते हुए लिखा- 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में मौजदूा समय में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है। हमें राजनीति और समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी है।

28 states and 9 union territories but only one woman CM at the moment. We sure still need far more women’s empowerment in our politics (and society). Happy #InternationalWomensDay

राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ यूजर्स राजदीप की बातों से सहमत हैं तो वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने वाले यूजर्स लिख रहे हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर किसी महिला को दे दीजिए। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि सीएम आम जनता चुनती है जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

Consider giving up your job to a woman to set an example. Political parties choose candidates on merit and the voters choose the winner. A high count of followers is a license for inanity on Social media. That’s a more immediate entitlement we should be concerned about.

कुछ यूजर्स ने लिखा कि सीएम लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। वहां जबरन किसी महिला को सीएम नहीं बनाया जा सकता। ऐसे यूजर्स ने राजदीप के लिए लिखा कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं आपको तो ये बात समझ में आनी ही चाहिए।

कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि आप सीधे-सीधे ममता बनर्जी के लिए वोट की अपील क्यों नहीं कर देते। बता दें कि देशभर के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में सिर्फ ममता बनर्जी इकलौती महिला सीएम हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं।

Bharath has always held women with high respect.

There’s no other nation where you can find such a depiction.

Y don’t u directly say “Vote For Mamata”? Why beat around the bush? pic.twitter.com/FtzqJqnGu0

— CivilSaravanan (@CivilSaravanan_) March 8, 2021