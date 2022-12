Imran Pratapgarhi: एंकर ने मोदी युग का किया जिक्र तो भड़क गए इमरान प्रतापगढ़ी, बोले – युग तो द्वापर और सतयुग होता है, वीडियो वायरल

इमरान प्रतापगढ़ी ने एंकर को जवाब दिया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह के कमेंट किया।

Imran Pratapgarhi (Photo: Facebook @ImranPratapgarhiOfficial)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram