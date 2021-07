सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की गई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में बोलने वाला शख्स राम भक्त गोपाल है। बता दें कि जामिया में छात्र जब सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान राम भक्त गोपाल कट्टा लहराते हुए देखा गया था।

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति भाषण देते हुए दिखाई दे रहा है। जिसमें वह कह रहा है कि, ‘अगर वह हमारी बहनों को ले जा सकते हैं तो हम उनकी बहनों को क्यों नहीं ले आ सकते हैं। अरे तुम सलमा को लेकर तो आओ।’ वीडियो में देखा जा सकता है कि यह भाषण इकट्ठी की गई एक भीड़ के बीच में दिया जा रहा है। जहां उस व्यक्ति के कही गई बातों को समर्थन करते हुए लोग तालियां बजाते दिख रहे हैं।

वीडियो में वह यह बोल रहा है कि मैं जिहादी मानसिकता वाले लोगों को केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह राम भक्त गोपाल जामिया जा सकता है तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं है। भाषण दे रहा व्यक्ति राम नाम के जयकारे लगाते हुए एक विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक बातें भी कहता नजर आ रहा है।

@adabehindustan टि्वटर हैंडल से यह वीडियो ‘ ट्वीट करते हुए हरियाणा डीजीपी, गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस ट्वीट पर आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले रिप्लाई करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने हरियाणा की महापंचायत में दिए गए संप्रदायिक भाषण के लिए एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

Jamia shooter Ram Bhakt Gopal in Haryana ask people to Kidnap muslim girls in revenge.

He raises slogan “Jab Mulle Kaate Jaenge Ram Ram Chillainge”

cc: @police_haryana @gurgaonpolice @DGPHaryana pic.twitter.com/e9WxXdz0lG

— Adab e Hindustan (@adabehindustan) July 4, 2021