बेटी बचाओं के इस पोस्टर पर बढ़ गया है विवाद, लोग बोल रहे- अबकी बार रोटी अचार

आज के समय में बेटी को बचाने और उसे पढ़ाने को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी आए दिन लोग इस मुहीम से संबंधित तस्वीरें पोस्ट करते हैं और सरकार भी इसे लेकर काफी सतर्क है। सरकार द्वारा बेटी को बचाने के लिए कई तरह के विज्ञापन भी चलाए जा रहे हैं। इसी मुहीम से संबंधित एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर एक पोस्टर की है, जिसमें ‘कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां, जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां’ लिखा है। इसके साथ ही इस पोस्टर में एक बच्ची की तस्वीर बनी हुई है जो सिर पर चुनरी ओढ़कर रोटी बनाते दिख रही है।

सोशल मीडिया का एक धड़ा इस विज्ञापन की जमकर आलोचना कर रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बेटियों का काम केवल रोटियां बनाने का ही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट वकील करुणा नंदी ने इस पोस्टर की आलोचना करते हुए कहा कि रोटी बनाना केवल बेटी का काम नहीं है, आप खुद रोटियां बनाना सीखो। उन्होंने लिखा, ‘बेटी बचाओ, काम पर लगाओ, रोटी सिकाओ। बेवकूफ लोग, अपनी रोटियां खुद बनाना सीखो।’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘ओढ़नी पहनाओ, रसोई में बैठाओ, एलपीजी तो है न?’

So give birth to girls so they can cook for you, along with other housework. Good job, Govt. #BasEkAurSaal pic.twitter.com/yOcf1kRilh

— Hasiba B. Amin (@HasibaAmin) May 28, 2018