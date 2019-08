इंटरनेट पर हाल ही में न्यूयॉर्क के एक हिंदू-मुस्लिम लेस्बियन कपल के फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं। फोटो में अंजलि चक्र और सनदास मलिक पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं। इस फोटो को इस कपल के फोटोग्राफर सरोवर अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है।

अहमद ने इस फोटो को ‘ए न्यू यॉर्क लव स्टोरी’ कैप्शन दिया है। अलग-अलग फोटोज में ये दोनों बारिश में एक ट्रांसपेरेंट अंब्रेला लिए, एक दूसरे को चूमती नजर आ रही हैं। फोटो को ट्विटर पर 47 हजार से अधिक लाइक मिल चुके हैं। जबकि इन ट्वीट को 8 हजार से अधिक बार रि-ट्वीट किया जा चुका है।

मालूम हो कि सनदास एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जबकि अंजलि इंडिया से हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इन तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं। लोग जेंडर व धर्म की बाधाओं को तोड़ने के लिए इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में फोटोग्राफर सरोवर अहमद ने इन दोनों की फोटो पोस्ट करते हुए ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ लिखा है।



वहीं, अंजलि ने भी इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। अंजलि ने लिखा है, ‘उस लड़की को हैप्पी एनिवर्सरी जिसने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है और कैसे पाया जाता है।’

