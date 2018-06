जानेमाने पत्रकार और जी न्‍यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक शख्स सुधीर चौधरी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। वीडियो में दिखने वाला शख्स पत्रकार सुधीर चौधरी से इस कदर नाराज है कि उसने उन्हें कुत्ते का पिल्ला तक कह दिया। चौधरी को गालियां देने वाला शख्स बुर्के की अनिवार्यता के विरोध में उनकी रिपोर्ट से नाराज था। वीडियो में दिखने वाले शख्स ने कहा कि सुधीर चौधरी कुत्ते का पिल्ला है। हमारे धर्मग्रंथों और वेदों का अपमान करने वाला है। बुर्का और नकाब पहनने वाली औरतों को ये शटलकॉक कहता है। बुर्का और नकाब इसीलिए दुनिया में लाए गए हैं ताकि औरतों को मर्दों की बुरी नजर से बचाया जा सके। लेकिन ये कुत्ते का पिल्ला हमारे धर्मग्रंथों में बताई गई बातों को ही बुरा बता रहा है।

इस वीडियो को पोस्ट ​करते हुए सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर लिखा,”ये भाषा अगर किसी लिबरल(पाकिस्तान प्रेमी) पत्रकार या TV ऐंकर के लिए इस्तेमाल की होती तो इन्होंने अब तक रो रो कर अपने आप को पीड़ित बताकर धरना दे दिया होता,ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया होता और कहा होता-इस देश में सच बोलने के सज़ा यही है। मेरी जान ख़तरे में है।”

