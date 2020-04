पीएम मोदी ने शुक्रवार 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे वीडियो मैसेज के माध्यम से देश को संबोधित किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि, ‘5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। उसे प्रकाश की ताकत का परिचय करना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। देशवासियों को महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।’

पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि, ‘रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घर की सभी लाइटें बंद करके, घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। उस समय घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक-एक दीया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का अहसास होगा कि हम सब एक ही मकसद से लड़ रहे हैं।’

प्रधानमंत्री की इस अपील पर सोशल मीडिया में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम लोग पीएम की अपील के साथ दिख रहे हैं तो वहीं बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो पीएम की इस अपील पर चुटकी लेचे नजर आए।

बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने पीएम की अपील पर चुटकी लेते हुए लिखा- सारी लाइटें जब बंद हो जाएंगी तो करोना यह समझेगा कि भारत में अब कोई नहीं है तो वह भाग जाएगा। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने लिखा कि ये एक औऱ टास्क मिल गया। देखिए किस तरह से लोग पीएम मोदी की अपील पर तंज कस रहे हैं:

सारी लाइट है जब बंद हो जाएंगी तो करोना यह समझेगा कि भारत में अब कोई नहीं है तो वह भाग जाएगा।

धन्यवाद मोदी जी। https://t.co/IBYJyzuga9 — Ajaz Khan (@AjazkhanActor) April 3, 2020

New task is here ! Yay yay yayy !!! — taapsee pannu (@taapsee) April 3, 2020

Mr Modi knows the people of this country like no one else does. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) April 3, 2020

My India @narendramodi ji is not telling you what is the plan to test potential 6lac #coronavirus carriers. He has NO PLAN to feed poor.He has NO scientific planning for the future. Reject this drama and ask him tough questions.

That’s democracy!#ModiVideoMessage — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) April 3, 2020

Hey #PMModi, I have a better idea. How about you get off your perpetual PR & Campaign mode and genuinely work for the country for the next 9 days & invite top 9 opposition parties’ suggestions to fight against Corona instead of these #9baje9minute gimmicks. #मोदी_मदारी_बंदर_कौन https://t.co/RKzleB9fkQ — Saral Patel (@SaralPatel) April 3, 2020

Janata Curfew, Thali Bajao,

Time – 4 days. For Lighting Diya,

Time – 2 days. 21 days Lockdown,

Time – 4 Hours. Suffering of Poor?

Collateral damage. – Aise toh Ghareeb Bachega hi Nahi Desh mein

– Congrats Ghareebi Hatt gayi Desh se.#ModiVideoMessage — Yousufuddin (@yousufuddin_) April 3, 2020

Lightning diyas for 9 minutes will burn corona, but if you light crackers corona will die by suffocating. PS for ny bhakts – Don’t get overexcited and burn your houses.#9baje9minute pic.twitter.com/PFfZUjY4ue — Fakendra (@NewestIndia) April 3, 2020

Pm modi ji accounced to turn off lights and light diya,mombati and flash light on sunday:-

Meanwhile Corona :-#9baje9minute pic.twitter.com/xnioUQv7xT — Metansh Goyal Mg (@Metanshgoyalmg) April 3, 2020

Congratulations my fellow people, we won ourselves another task #9baje9minute

What I love about PM’s messages is that he has a great way of praising himself while making junta feel good

Still nothing on:

-Sufferings of migrant labour

-Shortage of materials for professionals — Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) April 3, 2020

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी लगभग इसी तरह की जनता कर्फ्यू के लिए भी कर चुके हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू वाले दिन पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि, ‘जनता कर्फ्यू और थाली बजाना लोगों के लिए मिसाल बन गया। उन्होंने 22 मार्च रविवार को दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वह भी आज कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। जनता कर्फ्यू, या थाली बजाने का कार्यक्रम हो। इन्होंने इसकी सामूहिक शक्ति का असहास कराया। इससे पता चला कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है।’

कोरोना संक्रमण के बीच सुर्खियों में आए तबलीगी जमात और मरकज की कैसे हुई शुरुआत, जान‍िए