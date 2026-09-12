80 के दशक की तस्वीरें सोशल मीडिया ट्रेंड में हैं, कई लोग एआई की हेल्प से अपना 80s वाला लुक क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2026 में 80 के दशक वाली पुरानी यादों का दौर चल रहा है। 80 के दशक के स्टाइल वाली AI फ़ोटो का ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ा है कि आपतक भी पहुंचा होगा लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। क्या आपको ‘Ghiblify’ याद है? ये ट्रेंड यूज़र्स से कहते हैं कि वे अपनी तस्वीरों को ट्रेंडिंग स्टाइल में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल करें। चेरी-रेड कॉन्टेसा कार पर स्टाइलिश अंदाज़ में बैठे अपने युवा रूप की कल्पना करना वाकई आकर्षक लगता है।

अपनी तस्वीर को बदलने में बस कुछ सेकंड लगते हैं, यह मज़ेदार है और लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं मगर एक ऐसी चिंता भी है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। ‘वायर्ड’ (Wired) की एक हालिया रिपोर्ट में AI चैटबॉट्स पर बिना सोचे-समझे तस्वीरें अपलोड करने के खतरों के बारे में बताया गया है।

तस्वीर से कहीं ज्यादा की बात है-

बहुत से यूज़र्स के लिए यह उनके फोटो गैलरी में मौजूद सैकड़ों तस्वीरों में से बस एक तस्वीर हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो जब आप ChatGPT, Gemini या किसी दूसरे AI ऐप पर अपनी सेल्फ़ी अपलोड करते हैं, तो आप सिर्फ़ एक तस्वीर नहीं दे रहे होते हैं। यह डेटा होता है तस्वीरों में छिपा हुआ मेटाडेटा होता है, जिसमें जरूरी जानकारी होती है जैसे कि तस्वीर कब ली गई, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया और लोकेशन क्या थी। चूंकि चेहरा एक अनोखी पहचान है, इसलिए जैसे ही तस्वीर से यूज़र की पहचान होती है, वह पर्सनल डेटा बन जाती है।

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रिपोर्ट में, NYU अबू धाबी की साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिस्टीना पॉपर ने बताया कि AI सिस्टम एक ही बार में कई तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। असल में, इसमें वे चीज़ें शामिल होती हैं जो आप टाइप करते हैं और अपलोड करते हैं और साथ ही वे बातें भी जो सिस्टम उनसे यूज़र के बारे में समझता है: जैसे सेशन की बैकग्राउंड जानकारी (IP एड्रेस और डिवाइस का प्रकार) और बाद में स्टोर होने वाले जवाब या फ़ाइलें। आसान शब्दों में जब आप किसी ट्रेंड के लिए कोई तस्वीर अपलोड करते हैं, तो आप असल में बहुत ज़्यादा डेटा दे रहे होते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि AI से बनी इमेज कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया फ़ीड से गायब हो सकती है, लेकिन उसे बनाने के लिए अपलोड की गई असली फ़ोटो उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय तक बनी रह सकती है। यह AI कंपनी के डेटा रखने के नियमों पर निर्भर करता है।

कब तक रह सकती हैं तस्वीरें-

रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT तब तक चैट रखता है जब तक यूज़र उन्हें डिलीट न कर दे, लेकिन अगर अकाउंट से पहचान हटा दी जाए तो वे OpenAI के सर्वर पर 30 दिन या उससे ज़्यादा समय तक रह सकती हैं। दूसरी ओर यह भी खबर है कि Gemini डिफ़ॉल्ट रूप से 18 महीने तक चैट डेटा रखती है। Claude डिलीट की गई चैट को 30 दिनों के अंदर Anthropic के बैक-एंड से हटा देता है। हालांकि, अगर यूज़र ने मॉडल को ट्रेन करने में मदद के लिए अपनी चैट का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, तो पहचान हटाकर उनकी कॉपी पांच साल तक रखी जा सकती है।

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ऊपर बताई गई बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि 80 के दशक के मेकओवर वाली फ़ोटो लीक हो जाएगी या उसका गलत इस्तेमाल होगा। इसका बस इतना मतलब है कि अब यूज़र के चेहरे की एक और कॉपी AI कंपनी के सर्वर पर उस कंपनी के नियमों के तहत मौजूद है।

हालांकि, लंबे समय में रिपोर्ट बताती है कि इन टूल्स का आम इस्तेमाल चुपचाप यूज़र का प्रोफ़ाइल बना सकता है। इसका मतलब है कि बिना नाम के भी, उनके अपलोड किए गए और पूछे गए सवालों के पैटर्न से उनकी आदतों, रुचियों या पेशे का पता चल सकता है। अब जब AI टूल्स ईमेल, शॉपिंग और एल्बम तक पहुंच के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन रहे हैं, तो उनमें मौजूद डेटा ज़्यादा कीमती और शायद ज़्यादा एक्सपोज़ होने वाला बन जाता है।

आप क्या कर सकते हैं?

काम की सलाह यह है कि ऐसे ट्रेंड्स से दूर रहें जिनमें पहचान से जुड़े दस्तावेज़ या बहुत ज़्यादा निजी तस्वीरें मांगी जाती हैं। दूसरों की और खासकर बच्चों की तस्वीरें उनकी मंज़ूरी के बिना अपलोड न करें। अगर सेटिंग में मॉडल ट्रेनिंग का विकल्प हो, तो उसे बंद कर दें। किसी भी संवेदनशील बातचीत के लिए टेम्पररी या इनकॉग्निटो चैट मोड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। पुरानी चैट और फ़ाइलें डिलीट कर दें जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। AI चैटबॉट्स ज़रूरी नहीं कि रोज़ इस्तेमाल होने वाले दूसरे ऐप्स से ज़्यादा खतरनाक हों; बस वे प्राइवेट नहीं होते।

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