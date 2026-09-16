सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती मगर चीन में एक बुजुर्ग महिला ने खूबसूरत दिखने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा दी। यह शौक उन्हें इतना महंगा पड़ा कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई ही साफ हो गई। इस मामला को जानकर हर कोई हैरान है। 75 साल की एक बुजुर्ग महिला ने सुंदर दिखने के चक्कर में अपने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा फूंक दिए। हालत ये हो गई कि घर बेचना पड़ा, गहने बेचने पड़े और अब किराए पर रहने तक के पैसे नहीं बचे।

इस बुजुर्ग महिला का नाम Yu बताया जा रहा है। ये 2016 से एक ही ब्यूटी पार्लर Yongqi Beauty and Hairdressing Company की पक्की रेगुलर कस्टमर थीं। धीरे-धीरे पार्लर वालों ने उन्हें अपने जाल में ऐसा फंसाया कि दादी अपनी पेंशन और घर बेचकर मिले पैसों से वहीं लुटाती रहीं, यह खबर चीन में चर्चा का विषय है।

बिल देख बेटी हुई हैरान

बिल देखकर तो बेटी के भी होश उड़ गए, दादी ने वहां चेहरे की स्किन टाइटनिंगथ्रेड लिफ्टमेरिडियन मसाज, आइब्रो टैटू और लिप टैटू जैसे कई ट्रीटमेंट करवाए थे। कई ट्रीटमेंट तो ऐसे थे जो बार-बार करवाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी पार्लर वालों ने करवा दिए। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पता चला कि एक लिप टैटू के लिए 39,800 युआन यानी करीब 5.6 लाख रुपये वसूल लिए गए। जबकि मार्केट में इसका रेट 20 गुना कम है।

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बेटी को जब पता चला कि मां ने कभी हिसाब रखा ही नहीं। उन्हें लगता था वो पैसे वाली हैं। जब बेटी ने बिल चेक किए तो पता चला कि मां ने घर बेच दिया, गहने बेच दिए और अब किराए पर रहने तक के पैसे नहीं बचे। बेटी ने हार कर शंघाई के एक टीवी शो में जाकर मदद मांगी। इतना ही नहीं पार्लर वालों ने यहीं नहीं रुके। उन्होंने दादी को एक दूसरे क्लिनिक Rouyi में भेज दिया।

वहां “प्राइवेट केयर” के नाम पर 300,000 युआन यानी 42 लाख रुपये ले लिए और ट्रीटमेंट किया ही नहीं! बल्कि उसकी जगह कोई और क्रीम-व्रीम लगा दी। बिल में तो “हैप्पीनेस चेयर” और “स्पेस कैप्सूल” जैसे अजीब नाम भी लिखे थे, जिनका मतलब खुद दादी को भी नहीं पता। जब SCMP ने उस क्लिनिक को फोन लगाया तो नंबर ही बंद निकले।

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पार्लर वालों का जवाब –

पार्लर के स्टाफ ने कहा – “दादी खुद ही बार-बार ट्रीटमेंट मांगती थीं, उन्हें सुंदर दिखने की टेंशन थी। रेट तो बोर्ड पर लिखे थे, उन्होंने खुद पे किया है।” बाद में थोड़ा हंगामा होने पर पार्लर ने थोड़ा-बहुत पैसा वापस कर दिया। अब ये केस पूरे चीन में चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला को इतना कैसे लूटा जा सकता है?

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