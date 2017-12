2जी घोटाले में बरी हुए ए. राजा, कनीमोझी: आप के आशुतोष बोले- बीजेपी ने कर ली डील

2जी घोटाले में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने आज (21 दिसंबर) को सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दोनों मामलों में बरी कर दिया। कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनिमितता हुई थी, जिसका 2010 में कैग की रिपोर्ट के बाद व्यापक स्तर पर खुलासा हुआ। इस फैसले के बाद के बाद सोशल मीडिया में लोग उबल पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशोतुष ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने डीएमके से डील कर ली है। आशुतोष ने लिखा, ‘पिछले साढ़े तीन सालों में एजेंसियाँ मोदी सरकार के अंडर में काम कर रही है । सीबीआई ने 2G की ठीक से जाँच क्यों नहीं की ? सबूत क्यों नहीं जुटायें ? बीजेपी ने विपक्ष में काफ़ी हंगामा मचाया था ? फिर आरोपियों को सज़ा क्यों नहीं ? सरकार बनने के बाद बीजेपी ने क्या डील की ? आगे उन्होने लिखा, ‘ मोदी जी आप देश को बताये कि 2G पर क्या डील आपकी सरकार ने की ?

पिछले साढ़े तीन सालों में एजेंसियाँ मोदी सरकार के अंडर में काम कर रही है । सीबीआई ने 2G की ठीक से जाँच क्यों नहीं की ? सबूत क्यों नहीं जुटायें ? बीजेपी ने विपक्ष में काफ़ी हंगामा मचाया था ? फिर आरोपियों को सज़ा क्यों नहीं ? सरकार बनने के बाद बीजेपी ने क्या डील की ? — ashutosh (@ashutosh83B) December 21, 2017

मोदी जी आप देश को बताये कि 2G पर क्या डील आपकी सरकार ने की ? — ashutosh (@ashutosh83B) December 21, 2017

अजीब इत्तफ़ाक़ है न बोफ़ोर्स में किसी को सज़ा न 2G में । बीजेपी विपक्ष में रहती है तो आरोप लगाती है और सरकार में आ कर बचाती है । मोदी जी जवाब दो । — ashutosh (@ashutosh83B) December 21, 2017

वहीं आम लोग भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में अमीरों और गरीबों के लिए इंसाफ के मायने अलग अलग हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘किसी ने घोटाला नहीं किया है, सचमुच में, सच में कानून “अँधा” होता है ।’ देवारती मजूमदार ने लिखा, ‘लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कानून की आंखे खुली रखने के लिए सही कीमत चुकाने की जरूरत होती है। फातिमा आर्या नेंब लिखा, ‘पीए मोदी ने 6 नवंबर को करुणानिधि के घर गये, अब ज्यादा मत पूछो।’नीरज भाटिया ने लिखा, ‘ ये उन लोगों को मुंह पर तमाचा है जो डॉ मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते रहते थे।’ गिरीश आनंद ने लिखा, ‘ये 2जी नहीं इंवेस्टीगेशन घोटाला है।’एक यूजर ने लिखा, ‘ 2 जी घोटाला 2009 में फाइल किया गया, फैसला 2017 में आया, लगता है केस 1जी के स्पीड से आगे बढ़ रहा था।

Law isn’t blind. You just need to pay the right price to keep its eyes opened #2GScamVerdict — Debarati Majumder (@debarati_m) December 21, 2017

See the #2GScamVerdict in light of scam trail unearthed by CBI. Nobody stole money. Really?? सच में कानून “अँधा” होता है !! Someone is smiling in the corner on his ZERO-Loss Theory. pic.twitter.com/C7UdNxTyCr — African हिन्दुस्तानी (@Tosh_Tiwari) December 21, 2017

2G Scam Case was Filed in 2009 and#2GScamVerdict in 2017. Case was Processing with 1G Speed. — चौधरी साहब (@Jat_Speaks) December 21, 2017

No one killed Jesica

No one Killed black buck

No one killed Arushi

And Now

No one stole 176K Crores… WaAh Me-Lord wAah #2GScamVerdict — Quote For Vote (@QuoteForVote) December 21, 2017

Judge : Give one good reason to free you from all the charges? Kanimozhi & A Raja : Sir duniya 4G pe paunch gayi, aap abhi 2G pe hi atke ho. Judge : Point hai, jao free… #2GScamVerdict — Sweta Singh (@iSwetaSinghAT) December 21, 2017

