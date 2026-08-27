कॉर्पोरेट कर्मचारी आमतौर पर अपनी नौकरी से 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेते हैं। रिटायरमेंट का मतलब ही होता है कि नौकरी या कामकाजी जिंदगी से दूरी बना लेना और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने दावा किया गया है कि वह 29 साल की उम्र में ही रिटायर हो गई है। वीडियो में महिला ने अपना आगे का प्लान भी बताया है।

इंस्टाग्राम पर @baapbetifarm नाम की यूजर स्नेहा राजगुरु ने दावा किया है कि वह महज 29 साल की उम्र में रिटायर हो गईं हैं। उन्होंने इस उम्र में कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपना आगे का एक प्लान तय किया है। महिला का कहना है कि उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब काम करना पूरी तरह बंद करना नहीं, बल्कि तनाव और लगातार भागदौड़ से दूर एक शांत और आत्मनिर्भर जीवन जीना है।

महिला ने बताया अपना ‘रिटायरमेंट प्लान’

स्नेहा राजगुरु की यह इंस्टाग्राम रील काफी वायरल हो रही है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। वायरल वीडियो में उन्होंने अपने ‘रिटायरमेंट प्लान’ के चार स्टेप बताए हैं। उनका प्लान जमीन, खेती, प्रकृति और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। वीडियो में वह बताती हैं कि किस तरह एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को ज्यादा सुकून भरा बनाने के लिए प्रकृति के करीब रह सकता है।

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पहला स्टेप- जमीन खरीदनी है

महिला के मुताबिक उनका पहला प्लान जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदना है। उनका मानना है कि शख्स को अपनी जमीन को सिर्फ एक संपत्ति के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे अपनी व्यक्तिगत पहचान देनी चाहिए। उन्होंने अपने ‘बापबेटी फार्म’ को इसका उदाहरण बताया। उन्होंने बताया कि यह जमीन ऐसी जगह हो सकती है जहां व्यक्ति खेती करने के साथ-साथ अपनी पसंद के मुताबिक जीवन जीने की शुरुआत कर सके। उनका जोर बड़े फार्म या महंगी जमीन पर नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक एक छोटे स्थान से शुरुआत करने पर है।

दूसरा स्टेप- उस जमीन पर फलों के पेड़ लगाएं

महिला ने वीडियो में दूसरा स्टेप उस जमीन पर फलों के पेड़ लगाना बताया है। वह मानती हैं कि पेड़ लंबे समय तक फायदा देते हैं और उन्हें हर दिन ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि पेड़ आपके साथ बढ़ते हैं और कई सालों तक फल देते रहते हैं। उनका मानना है कि फलदार पेड़ लगाने से जमीन भविष्य में भोजन का एक स्थायी स्रोत बन सकती है और व्यक्ति को प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका भी मिलता है।

तीसरा स्टेप- अपना खाना खुद उगाएं

राजगुरु के चार स्टेप्स में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है अपना भोजन खुद उगाना। वह इसे ‘फूड सिक्योरिटी’ से जोड़ती हैं। उनका कहना है कि अगर लोग अपनी जरूरत का कुछ भोजन खुद उगाने लगें तो बाहरी व्यवस्था पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। उन्होंने लॉकडाउन या युद्ध जैसी परिस्थितियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति आने पर खुद भोजन उगाने वाला व्यक्ति दूसरों पर कम निर्भर रहेगा।

चौथा स्टेप- जमीन को फूलों से भर दें

राजगुरु का चौथा कदम खेती से ज्यादा मानसिक सुकून से जुड़ा है। वह चाहती हैं कि लोग अपनी जमीन पर फूल और खूबसूरत पौधे लगाएं, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति और सुंदरता के लिए जगह बनी रहे। उनका कहना है कि जब इंसान का दिमाग रोज खूबसूरती देखता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उनके मुताबिक ऐसी जगह बनाई जानी चाहिए जो केवल पेट भरने का साधन न हो, बल्कि व्यक्ति की ‘आत्मा को भी तृप्त’ करे।

महिला ने बताया रिटायरमेंट का मतलब

स्नेहा राजगुरु के मुताबिक, रिटायरमेंट किसी निश्चित उम्र में नौकरी छोड़ने का नाम नहीं है। उनके लिए इसका अर्थ है दबाव और भागदौड़ की जगह शांति को चुनना। उनका संदेश उन लोगों को आकर्षित कर रहा है जो पारंपरिक नौकरी और व्यस्त शहरी जीवन के बजाय खेती, प्रकृति और आत्मनिर्भरता से जुड़ी जिंदगी की कल्पना करते हैं।

लोगों के रिएक्शन

स्नेहा ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो 23 अगस्त को पोस्ट किया है। इस वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को 3.5 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। लोग उनके वीडियो पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक यूजर ने उनके वीडियो पर लिखा है, “मुझे यह बहुत पसंद है। आत्मनिर्भर बनना सीखें। कोई भी आपसे यह हुनर ​​नहीं छीन सकता।” एक और अन्य यूजर ने लिखा है- यह बहुत सुंदर है, उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपना स्पेस खुद बना पाऊंगा, मुझे सच में ऐसा करना बहुत पसंद है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…