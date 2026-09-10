कनाडा के एक कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह कहानी डिजीटल मीडिया के बढ़ते दौर की सबसे बड़ी उदाहरण है। नियो नाम के एक युवा ने पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया। कोई अच्छे से अच्छा सब्र वाला इंसान नौकरी के लिए जब अप्लाई करता है तो 1-2 असफलता के बाद ही टूट जाता है और निराशा भरी चीजें दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन नियो ने 326 नौकरियों के लिए आवेदन किया और उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली।

जानकारी के मुताबिक, इन 326 मौकों में उन्हें असफलता ही मिली। नियो को इतना रिजेक्शन झेलने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और नया रास्ता चुनने का फैसला किया। नियो ने कंटेंट क्रिएटर का काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई।

कंटेंट क्रिएशन करने का किया फैसला

इंस्टाग्राम पर नियो की कहानी वायरल हो रही है। लोग इसे मोटिवेशन के अच्छे उदाहरण के रूप में शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर neo_veilly नाम के अकाउंट से इस स्टोरी को शेयर किया गया है। नियो ने बताया है कि उसने कुल 326 नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन लंबे समय तक किसी नौकरी में सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने नौकरी मिलने का इंतजार करने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और कंटेंट क्रिएशन को करियर के तौर पर आजमाने का फैसला किया।

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नियो ने बताया है कि 20 साल की उम्र में बेरोजगार होना और अपने आसपास के लोगों को काम करते देखना उसके लिए काफी मुश्किल था। उसने कई जगह अपना रिज्यूमे बांटा और ऑनलाइन भी आवेदन किए, लेकिन कहीं से भी नौकरी की बात नहीं बनी। इसके बाद नियो ने अपना ध्यान सोशल मीडिया की ओर मोड़ा। उसने वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी, अनुभव और रोजमर्रा की गतिविधियों को शेयर करना शुरू किया। धीरे-धीरे उसके कंटेंट को लोगों का सपोर्ट मिलने लगा।

नियो के मुताबिक, कंटेंट क्रिएटर बनने की शुरुआत के महज दो महीने के भीतर ही उसे पहली चार अंकों की ब्रांड डील मिल गई। खास बात यह रही कि उस समय उसके फॉलोअर्स की संख्या 1000 से भी कम थी। उसने बताया कि अब कंटेंट बनाते हुए उसे छह महीने पूरे हो चुके हैं। नियो का कहना है कि अभी उसका सफर लंबा है और वह खुद भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कंटेंट क्रिएशन उसे भविष्य में किस दिशा में ले जाएगा। उसने नौकरी की तलाश में असफल हो रहे युवाओं को भी निराश न होने की सलाह दी।

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इन विषयों पर बनाया कंटेंट

नियो के मुताबिक, कई बार जिस रास्ते पर सफलता नहीं मिलती, वही इंसान को ऐसे रास्ते तक पहुंचा देता है जो उसके लिए बेहतर साबित हो सकता है। नियो ने अपने कंटेंट क्रिएशन में खुद को किसी एक कैटेगरी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ट्रैवल, लाइफस्टाइल, रोजमर्रा की जिंदगी, अपने विचारों और उन जगहों पर कंटेंट बनाना शुरू किया जिन जगहों को उन्होंने एक्सप्लोर किया है।

नियो ने बताया कि वह अगले महीने यानी अक्टूबर में 21 साल का हो जाएगा। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी कई लोगों को पसंद आ रही है। कई लोगों ने उसके अनुभव को अपने संघर्ष से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी।

एक यूजर ने उसकी कहानी को “रिजेक्शन ही दिशा है” कहकर संक्षेप में बताया। वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने नौकरी पाने में आ रही मुश्किलों और बेरोजगारी के कारण आत्मविश्वास पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…