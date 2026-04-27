राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने से दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मच गई थी। इसके एक दिन बाद ही ऐसा लगने लगा कि इस कदम से उनकी अपील (खासकर युवा दर्शकों के बीच) कम हो गई। राघव चड्ढा ने अकेले पाला नहीं बदला, वे अपने साथ AAP के छह राज्यसभा सांसद को भी साथ ले गए।

राघव चड्ढा के पार्टी बदलने के 24 घंटे के अंदर, उनके फॉलोअर्स में कथित तौर पर लगभग एक मिलियन की गिरावट आई, जो शुक्रवार को 14.6 मिलियन से घटकर शनिवार दोपहर तक 13.3 मिलियन हो गए। यह गिरावट सोमवार, 27 अप्रैल तक जारी है और उनके फॉलोवर्स गिरकर 12.3 मिलियन हो गए। कुल मिलाकर उनके 2.3 मिलियन फॉलोवर कम हो गए।

राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी

राघव चड्ढा ने अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले रोजमर्रा के मुद्दों को उठाकर युवा वोटर्स के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाया। पैटरनिटी लीव, ट्रैफिक की दिक्कतों से लेकर टेलीकॉम डेटा कैप पर सवाल उठाने और यहां तक ​​कि एयरपोर्ट पर खाने की चीजों की ज्यादा कीमतों पर आवाज उठाने तक, उनके दखल सबसे अलग थे।

उन्होंने गिग वर्कर्स की चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया, एक बार तो ज़मीनी हकीकत समझने के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर के तौर पर एक शिफ्ट में भी काम किया।

राघव चड्ढा की कोशिशों को तब पहचान मिली जब केंद्र सरकार ने आखिरकार डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को 10 मिनट की डिलीवरी की सख़्त जरूरतें हटाने का निर्देश दिया। इन कदमों ने एक भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाले लीडर के तौर पर उनकी इमेज बनाने में मदद की।

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सोमवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की थी। संसद के ऊपरी सदन में पहले आप के 10 सांसद थे। अब यह संख्या घटकर तीन रह गई है। जबकि भाजपा की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो चुकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल पब्लिक सोशल मीडिया ट्रेंड्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर रिपोर्टिंग पर आधारित है। बताए गए विचार और ऑब्ज़र्वेशन जानकारी के मकसद से हैं और उन्हें इंडिपेंडेंटली वेरिफाई नहीं किया गया है। ]