केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हैं। वजह- सिख दंगों पर राहुल का एक बयान है। कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में विदेश में कहा था कि 1984 के दंगों में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, जबकि वह पूर्व में अपने इंटरव्यू में कांग्रेसियों के दंगे में शामिल होने की बात बोल चुके थे। केंद्रीय मंत्री ने इसी पर राहुल को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने राहुल के इंटरव्यू की क्लिपिंग का वीडियो पोस्ट कर पूछा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या?

केंद्रीय मंत्री ने शनिवार (25 अगस्त) को इस बाबत ट्वीट किया। लिखा, ” 34 सालों में लगता है, आपके दिमाग पर भी असर पड़ा है। यह वीडियो आपकी कमजोर हो चुकी याददाश्त को जाहिर करता है या फिर 2014-2018 का यह आपका यू-टर्न है।”

वीडियो में राहुल के दो इंटरव्यू के हिस्से शामिल थे। पहला 2014 के दौरान का था। वह इसमें अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में थे। पूछा गया कि क्या सिख दंगों में कांग्रेसी शामिल थे? क्या आप माफी मांगेंगे? राहुल बोले थे- कुछ कांग्रेसी हो सकता है, उसमें शामिल हों।

वहीं, क्लिप के दूसरा हिस्सा इसी साल का था। कांग्रेस अध्यक्ष इसमें साफ कहते दिखे कि 1984 के दंगों में कांग्रेसियों का हाथ नहीं था। उन्होंने कहा, “दुनिया में किसी प्रकार की हिंसा की मैं निंदा करता हूं। हिंसा के आरोपियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए।”

34 years of covering up seems to have fogged up your brain too. Is this video a reminder of your deteriorating memory or your U-turns from 2014-2018?@RahulGandhi pic.twitter.com/FhD9b3oYiU

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) August 25, 2018