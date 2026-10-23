Trending News: सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक 19 साल के युवक का वीडियो लोगों का दिलों छू रहा है। अपनी बीमार मां के जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना लेकर इस युवा ने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए अनोखी दौड़ शुरू की है। लोग लड़के के इस अटूट समर्पण और भक्ति को देखकर उसे ‘आज का श्रवण कुमार’ बता रहे हैं।

बिहार के अररिया जिले के रहने वाले 19 वर्षीय मोनू मेटुरबाला की अनोखी भक्ति और बेटे के समर्पण की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जब मोनू की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं, तब उन्होंने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी कि मां के ठीक होने पर वह देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पैदल दौड़कर पूरी करेंगे।

मां के स्वस्थ होने के बाद मोनू ने अपना यह कठिन संकल्प पूरा करना शुरू कर दिया। मोनू रोजाना लगभग 50 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं जिसकी जानकारी वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देते हैं।

कब से शुरु की ज्योतिर्लिंगों की दौड़

हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मोनू अभी तक करीब 8,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर के 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। रास्ते में मिलने वाले लोग उनकी इस अटूट श्रद्धा और मां के प्रति प्रेम को देखकर उन्हें ‘कलयुग का श्रवण कुमार’ बता रहे हैं और जगह-जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक मोनू ने 15 मार्च 2026 को अपनी यात्रा शुरू की थी। अब तक वह करीब 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 12 में से पांच ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं।

रोजाना कितना किलोमीटर दौड़ते हैं मोनू

रिपोर्ट के मुताबिक, मोनू एक दिन में करीब 50 किलोमीटर दौड़ते हैं। मोनू की पूरी यात्रा, उनके द्वारा तय की गई दूरी और रोजाना दौड़ने से जुड़ी सारी जानकारी वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @monu_betaurabala पर साझा करते हैं।

श्रवण कुमार से मोनू की क्यों की जा रही है तुलना?

बिहार के 19 वर्षीय मोनू मेटुरबाला की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना श्रवण कुमार से की जा रही है। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में श्रवण कुमार को माता-पिता के प्रति समर्पण, सेवा और आज्ञाकारिता का प्रतीक माना जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार, श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता-पिता को तीर्थयात्रा कराने के लिए कंधों पर बैठाकर ले गए थे।

उनकी कहानी माता-पिता के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश देती है। वहीं, मोनू के बारे में आई रिपोर्ट के अनुसार, जब उनकी मां की तबीयत खराब थी, तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और मां के ठीक होने पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया। मां की सेहत में सुधार के बाद वह इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देशभर में दौड़कर यात्रा कर रहे हैं।

क्या हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग?

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल हैं। इनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर शामिल हैं। मोनू का लक्ष्य इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना है।

डिस्क्लेमर: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। मोनू मेटुरबाला की यात्रा, तय की गई दूरी और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। श्रवण कुमार से उनकी तुलना लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक मान्यताओं के संदर्भ में की गई है।