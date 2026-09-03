कोबरा… नाम सुनते ही मन में सिहरन सी पैदा हो जाती है, सोचिए अगर किसी का अचानक इस जहरीले सांप से सामना हो जाए तो। किंग कोबरा विशाल जहरीले नाग से कोई भी मिलना नहीं चाहेगा, हुआ यूं कि ओडिशा के रत्नई मंदिर में पुजारी शाम की पूजा करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने मंदिर का गेट खोला तो उनका सामने 12 फुट लंबे विशाल किंग कोबरा से हुआ, जिसे देखते ही उन्होंने पूजा रोक दी।

इसके बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकालकर छोड़े जाने के बाद डरे हुए स्थानीय लोगों को राहत मिली। किंग कोबरा को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सांप बार-बार फुफकार मार रहा है, वह डसने की कोशिश कर रहा है और बार-बार इंसान की तरह सामने खड़ा हो जा रहा है। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि वह रेस्क्यू करने वाले को काट की देगा। हालांकि टीम के लोग काफी प्रोफेशनल थे और आखिरकार उन्होंने कोबरा पर काबू पा लिया। इस वीडियो को कमजोर दिलवाले न देखें।

मंदिर में 12 फीट का नाग!

दरअसल, बुधवार शाम को गंजाम ज़िले के रत्नई मंदिर परिसर में इतना बड़ा सांप दिखने के बाद हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी शाम की पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उनका सामना उस विशाल सांप से हो गया। उसे देखकर चौंकने के बावजूद, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मंदिर के अंदर न जाने का फ़ैसला किया और चिकिटी वन विभाग को इसकी सूचना दी।

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इसके कुछ ही देर बाद, कोबरा को बचाने के लिए स्थानीय ‘स्नेक हेल्पलाइन’ टीम के सदस्य मंदिर पहुंचे। हालांकि, उसे बचाना कोई आसान या जल्दी होने वाला काम नहीं था। टीम ने उस विशाल किंग कोबरा को पकड़ने की सावधानीपूर्वक कोशिश में लगभग एक घंटा बिताया। चूंकि बचाव कार्य एक देवी के मंदिर के भीतर किया जा रहा था, इसलिए बचाव दल के सदस्यों ने मंदिर की पवित्रता और भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने जूतों को बोरियों से ढक लिया।

ढोल पर देने लगा रिएक्शन

इस जोखिम भरे ऑपरेशन के दौरान उनके पैरों को कुछ सुरक्षा भी मिली। तनावपूर्ण बचाव कार्य के बीच एक अनोखा पल भी देखने को मिला। जब पास ही ढोल की आवाज़ गूंजी तो वह विशाल कोबरा असामान्य रूप से स्थिर और सतर्क रहा, ऐसा लगा मानो वह ढोल की ताल पर प्रतिक्रिया दे रहा हो, जबकि बचाव दल अपना काम जारी रखे हुए था।

लगभग एक घंटे की सावधानीपूर्वक कोशिश के बाद, स्नेक हेल्पलाइन के सदस्य आखिरकार लगभग 12 फुट लंबे किंग कोबरा को सुरक्षित रूप से पकड़ने में कामयाब रहे। इसके बाद उस सांप को मंदिर से हटाकर जंगल में छोड़ दिया गया। मंदिर के अंदर इतने बड़े और बेहद ज़हरीले सांप के मिलने से शुरू में तो स्थानीय लोग घबरा गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम के उस अनचाहे मेहमान को सफलतापूर्वक हटाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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